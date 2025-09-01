Nome considerado mais bonito do mundo é usado por muitas brasileiras; descubra qual é

(Foto: Crédit0 Freepik) – Pesquisa mostra que fatores culturais e emocionais influenciam na escolha do nome.

Estudo analisa a sonoridade dos nomes e revela quais soam mais agradáveis aos ouvidos

Sophie e Zayn foram considerados os nomes mais bonitos do mundo em uma pesquisa britânica que analisou a sonoridade e as emoções evocadas por diferentes combinações.

O estudo foi conduzido pela marca britânica My 1st Years em parceria com o Dr. Bodo Winter, professor de linguística cognitiva da Universidade de Birmingham.

O levantamento destacou que não apenas a fonética, mas também aspectos culturais, históricos e familiares influenciam na percepção de beleza de um nome.

Segundo o especialista, detalhes sutis, como a combinação com o sobrenome, também devem ser levados em conta.

“Se o seu sobrenome começa com a letra ‘S’, é recomendável não dar ao seu filho um nome terminado em ‘s’, porque os dois ‘s’ se misturam na pronúncia”, explicou Winter.

Como a pesquisa foi feita

A equipe reuniu nomes populares de bebês em diferentes partes do mundo com base em estudos de 2018.

Em seguida, voluntários britânicos avaliaram como cada nome soava quando pronunciado e ouvido em voz alta. Aqueles que despertavam emoções mais positivas subiram no ranking.

Foi assim que Sophie conquistou o primeiro lugar entre os nomes femininos, enquanto Zayn liderou entre os masculinos — influência atribuída, em parte, ao cantor Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction.

Os nomes femininos mais registrados no Brasil

No Brasil, os registros de recém-nascidos mostram preferências que misturam tradição e tendências modernas. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), os nomes femininos mais escolhidos recentemente foram:

Helena

Maria Alice

Alice

Laura

Cecília

Maria Cecília

Maite

Heloísa

Maria Clara

Antonella

Esses nomes refletem tanto a força de referências bíblicas quanto o gosto por combinações compostas, uma marca constante na escolha dos pais brasileiros.

