Nora tentar atropelar sogros e mata cachorro em Itaituba (PA)

Animal foi atropelado e morreu na hora. (Foto: reprodução).

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (28); O casal afirma que tudo aconteceu após a nora não gostar da visita deles em sua residência para ver os netos

Na manhã desta quarta-feira (28), um caso foi registrado pelo casal Elenita Diniz Costa e Veridiano Teixeira Costa, na Delegacia de Policia Civil de Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo eles a mulher do seu filho (Nora), ao tentar atropelá-los, acabou matando o animal do casal.

De acordo com o Boletim, o casal foi até a residência do filho, subesquina com a 1° rua do bairro Jardim Aeroporto, para visitar os netos. Ao chegarem de bicicleta junto com o animal que estava em suas mãos, a nora do casal, identificada como Ana Carolina Santos de Sousa Diniz, não gostou da visita, dizendo as seguintes palavras “O que vocês estão fazendo aqui na minha casa, incomodando, não quero vocês aqui, eu odeio vocês” finalizou.

Ainda de acordo com B.O a discussão foi mais afundo que Ana teria atingido a sogra com um soco, e por sorte não chegou a machuca-la, pois o impacto foi amortecido pelo óculo que a vítima usava. No Boletim consta que, a nora pegou o cachorro que a sogra segurava nos braços e jogou o animal no chão.

Momento esse que o casal decidiu ir embora. Eles afirmam no relatório que quando já estavam na rua e receberam uma ligação do próprio filho alertando que sua esposa tinha ido atrás deles no veículo. Ao verem o veículo se aproximando, o casal se afastou do acostamento, mas, mesmo assim Ana fez a manobra voltando e o sogro conseguiu jogar a bicicleta para cima do veiculo, na qual foi arrastada por uns 50m.

Segundo o casal, com o susto o cachorro caiu no chão, que acabou sendo atropelado pelo carro e morreu na hora.

Até o fechamento desta matéria, Ana, tinha fugido do local. E as autoridades policiais foram informadas da situação e o setor jurídico da ONG o Sol nasce para todos, também está ciente do caso e dará total apoio a família.

Fonte: Portal Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/15:02:54

