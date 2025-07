Nos pênaltis, Ceará bate Sport e vai à semifinal da Copa do Nordeste

Sport x Ceará pela Copa do Nordeste • Marlon Costa/ Agif/Estadão Conteúdo

Após erros de Rivera e Lucas Lima nas penalidades, Vozão avança e encara o Bahia na próxima fase.

Em uma noite de tensão na Ilha do Retiro, o Ceará superou o Sport por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Vozão terá pela frente o Bahia, em duelo único fora de casa, por uma vaga na decisão.

O primeiro tempo foi marcado por um domínio maior do time da casa, que começou pressionando e criando as melhores oportunidades. O Sport apostou em uma marcação alta e chegou com perigo em finalização de cabeça de Gonçalo Paciência, bem defendida por Bruno Ferreira. Barletta também arriscou de fora da área, exigindo nova intervenção do goleiro alvinegro.

O Ceará, mesmo mais recuado, também assustou. Pedro Henrique chegou a marcar após passe em profundidade de Diego, mas o gol foi anulado por impedimento. A estratégia mais cautelosa do Vozão se mostrou eficiente ao conter o ímpeto rubro-negro.

Na segunda etapa, o jogo perdeu intensidade. As defesas prevaleceram sobre os ataques, e a partida caminhou para os pênaltis sem que o placar fosse alterado.

Nas cobranças, o Ceará foi mais eficiente. Pedro Raul, Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Bahia converteram. Matheus Araújo desperdiçou, mas o Sport falhou mais: Rivera e Lucas Lima erraram suas cobranças, enquanto apenas Atencio e Rafael Thyere balançaram a rede.

Com a vitória por 4 a 2 nas penalidades, o Ceará mantém vivo o sonho do tetracampeonato nordestino. Já o Sport se despede da competição em casa, diante de sua torcida.

