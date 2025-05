Nos pênaltis, Retrô bate Fortaleza e avança às oitavas da Copa do Brasil

Disputa de bola em Fortaleza x Retrô pela Copa do Brasil • CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

Após empate por 1 a 1, Lucero e Kervin desperdiçam, e time da Série C classifica.

O Retrô superou o Fortaleza nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (21), e vai às oitavas da Copa do Brasil.

O Retrô começou a partida impondo pressão e levando perigo. Aos 21 minutos, Mascote arriscou o primeiro chute, mas mandou por cima do travessão. Um minuto depois, Marinho finalizou com força e exigiu boa defesa de Volpi. Aos 25, foi novamente Marinho quem levou perigo, desta vez de cabeça, mas a bola saiu à esquerda do gol.

Já aos 37, Mascote tentou mais uma vez com um chute forte, mas parou no centro do gol, facilitando a defesa de João Ricardo. Perto do fim da primeira etapa, aos 42, Martínez aproveitou uma furada de Deyverson e bateu com perigo, acertando a rede pelo lado de fora.

O segundo tempo começou mais movimentado, e os gols finalmente saíram no Castelão. Aos 11 minutos, o Fortaleza abriu o placar em uma jogada bem trabalhada. Marinho cruzou da direita, Deyverson fez um leve desvio de cabeça e a bola sobrou limpa para Breno Lopes na marca do pênalti. Sem perder tempo, ele finalizou forte antes da chegada da zaga e estufou as redes, colocando o Laion em vantagem.

Mas a resposta do Retrô veio rápido. Nove minutos depois, aos 20, Eduardo avançou pelo lado direito e cruzou na medida. Mike apareceu livre na área e, com tranquilidade, completou para o gol, empatando a partida e deixando tudo aberto novamente no Castelão.

Nos pênaltis, Lucero e Kervin desperdiçaram, e o Retrô foi perfeito nas disputa para alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil.

Fonte: ESTADÃO CONTEÚDO/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/06:09:54

