‘Nós vamos sorrir. Sorriam!’, diz Fernanda Torres após vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar

(Foto: Reprodução) – A atriz publicou uma foto do envelope recebido pelo diretor Walter Salles no palco da premiação

“Nós Vamos sorrir. Sorriam!”. Foi com a marcante frase de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui” que Fernanda Torres se manifestou nas redes sociais após o longa vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional.

A atriz publicou uma foto do envelope recebido pelo diretor Walter Salles no palco da premiação. “E o Oscar vai para… ‘Ainda Estou Aqui'”, diz a mensagem. Ela também compartilhou uma foto da estatueta.

Na legenda, colocou a fala de sua personagem, Eunice Paiva, mulher que precisou reconstruir sua vida após ver seu marido ser preso e morto pela Ditadura Militar. “Nós Vamos sorrir. Sorriam!”, diz ela aos filhos, ao serem fotografados para uma revista.

Fernanda não levou o prêmio de Melhor Atriz, dado a Mikey Madison. “Ainda Estou Aqui” também foi derrotado na categoria Melhor Filme, que premiou “Anora”. Mas, a derrota parece irrelevante diante de tantos elogios escritos nos comentários.

“Estamos muito felizes e eu tô cheia de café. Não durmo 3 da manhã desde a quinta série. Obrigada por todas as alegrias que você nos deu, nos dá e já sei que dará”, escreveu Tata Werneck. “O Oscar perdeu a chance de fazer história coroando sua atuação, Nanda. Mas que vitória é esse filme”, comentou Tiago Iorc.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2025/16:36:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...