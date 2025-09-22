Nota de Falecimento: Adeus a um pioneiro da advocacia em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Neste domingo (21), Novo Progresso perdeu um de seus grandes nomes da advocacia: o advogado Dr. Antônio Bove, aos 75 anos. Morador do município desde os anos 90, Dr. Antônio dedicou décadas de sua vida à profissão e à comunidade, sempre com firmeza, ética e respeito.

Após enfrentar problemas de saúde e se submeter a cirurgias, ele estava em tratamento em Rondonópolis (MT), onde infelizmente não resistiu e veio a falecer.

Sua trajetória profissional foi marcada pelo compromisso inabalável com a justiça e pela paixão pela advocacia. Mais do que um advogado, Dr. Antônio foi exemplo de dignidade, caráter e dedicação, deixando uma marca que jamais será esquecida.

Ele deixa quatro filhos, seis netos e três bisnetos, que carregam consigo o orgulho de sua história. O velório e o sepultamento acontecem em Rondonópolis.

Neste momento de dor, prestamos nossos sentimentos à família e aos amigos, certos de que o legado do Dr. Antônio seguirá vivo na memória de Novo Progresso.

Comunidade jurídica lamenta a partida de Dr. Antônio Bove

A OAB – Subseção de Novo Progresso/PA divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Dr. Antônio Bove, pioneiro da advocacia no município, ocorrido neste domingo (21).

Em manifestação pública, a entidade ressaltou a importância de sua trajetória, marcada pela dedicação ao Direito e pelo compromisso incansável com a justiça, valores que o tornaram referência de ética e respeito.

“A OAB se une em solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade jurídica, desejando que encontrem conforto, serenidade e esperança para atravessar tão difícil perda”, destacou a instituição.

Dr. Antônio viveu em Novo Progresso desde os anos 90 e deixa um legado de dignidade que permanecerá vivo na história da cidade.

