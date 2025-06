Nota de Falecimento: Andrey da Silva Moura

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do empresário Andrey.

Andrey era proprietário da empresa Via Tributária, sediada em Novo Progresso (PA), e era conhecido por seu espírito empreendedor e contribuição à comunidade local.

Na tarde de sábado, 31 de maio, Andrey sofreu um grave acidente doméstico ao cair de uma escada em sua residência, de uma altura aproximada de três metros, resultando em múltiplas lesões. Ele foi inicialmente atendido no Hospital Municipal de Novo Progresso e, devido à gravidade de seu estado, foi transferido por UTI aérea para o Hospital Santo Antônio, em Sinop (MT), na manhã de domingo (1º).

Apesar dos esforços médicos e do atendimento intensivo, infelizmente Andrey não resistiu.

O velório e sepultamento ocorrerão em Novo Progresso, com data e horário a serem comunicados em breve pela família.

Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e colaboradores neste momento de dor.

Nossos sentimentos.

