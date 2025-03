Nota de Falecimento: Elisângela Aparecido, 39 anos

Foto: Reprodução | Comunicamos com tristeza o falecimento de Elisangela Aparecido, ocorrido na madrugada deste domingo (9), em decorrência de um infarto fulminante. Elisangela tinha 39 anos, deixa filhos e uma trajetória marcada pelo trabalho e dedicação. Trabalhou por muitos anos no antigo Supermercado Duvalle e, posteriormente, abriu sua padaria no bairro Setor Industrial, onde morava. Além disso, promovia atividades físicas com moradoras da comunidade. Seu falecimento deixa uma lacuna irreparável entre familiares e amigos.

