Nota de Falecimento: Ernesto Behling, pioneiro de Novo Progresso

Foto: Reprodução | É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ernesto Behling, ocorrido nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, em Balneário Camboriú (SC), onde residia.

Nascido em 1946, Sr. Ernesto foi um dos pioneiros de Novo Progresso, atuando com dedicação no ramo de madeireiras e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Desbravador, homem de coragem e determinação, construiu sua história, sua família e deixou um legado de trabalho e respeito.

Após cinco dias internado, veio a falecer na madrugada desta quinta-feira. O sepultamento será realizado no Cemitério de Balneário Camboriú (SC).

Sr. Ernesto deixa 4 filhos, 9 netos e 3 bisnetos, que hoje carregam consigo sua memória e seus ensinamentos. Neste momento de dor, estendemos nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos.

