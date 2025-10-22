Nota de Falecimento: Jandira Camargo Barros, pioneira de Novo Progresso

Foto: Reprodução | Faleceu nesta quarta-feira (22), aos 59 anos, Jandira Camargo Barros, pioneira do município de Novo Progresso (PA). Jandira vinha lutando contra o câncer e, após passar por uma cirurgia, infelizmente não resistiu.

Conhecida por sua trajetória marcada por trabalho, dedicação e amor, Jandira deixa um legado de força e exemplo para os filhos, familiares e amigos que a admiravam. Sua partida causa grande comoção e tristeza em toda a comunidade progressense.

Em nota oficial, a Prefeitura Municipal de Novo Progresso manifestou profundo pesar pelo falecimento de Jandira, destacando sua importante contribuição para o desenvolvimento da cidade. A mensagem ressalta que a pioneira deixa um legado de “trabalho, dedicação e amor por esta terra”, e expressa solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto a todos neste momento de dor.

“Que sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento de Novo Progresso jamais sejam esquecidas”, diz o trecho final da homenagem publicada pela administração municipal.

