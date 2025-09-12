Nota de Falecimento: Lino Matheus Mazer Nogueira, de 50 anos, morador de Novo Progresso

Foto: Reprodução | O município de Novo Progresso amanheceu de luto nesta sexta-feira (12), após a confirmação da morte do motorista Lino Matheus Mazer Nogueira, de 50 anos, vítima de um grave acidente ocorrido por volta das 3h, em uma estrada vicinal Aprogin, localizada a cerca de 15 km da cidade, no sudoeste do Pará.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência pela Polícia Civil, Lino havia encerrado, junto a outros caminhoneiros, o descarregamento de veículos na Fazenda Malisk. Após o término do serviço, ele retornou sozinho para casa em seu veículo particular, seguindo à frente dos colegas.

Por volta das 3h15, o veículo conduzido por Lino colidiu contra a parte frontal de uma gaiola boiadeira, de placas NJJ4C96, que estava estacionada às margens da vicinal, ocupando parte da via e sem qualquer tipo de sinalização.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a prestar atendimento, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. O SAMU também compareceu ao local e confirmou o óbito. Não havia ninguém próximo ao caminhão no momento da ocorrência, e até o registro policial não foram identificados os responsáveis pelo veículo.

Natural de Jataí (GO), nascido em 16 de maio de 1975, Lino Matheus Mazer Nogueira deixa familiares e amigos enlutados.

O caso foi registrado como homicídio culposo, conforme previsto no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940).

Cerimônias fúnebres

Velório: 12/09/2025, às 14h

Sepultamento: 13/09/2025, às 9h

Local: Igreja Matriz de Novo Progresso

