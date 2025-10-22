Nota de Falecimento: Novo Progresso se despede de mais um grande pioneiro; Clementino Buss

Nesta quarta-feira (22), o município de Novo Progresso (PA) foi tomado por profunda comoção com a perda de dois de seus grandes pioneiros, que deixaram marcas de trabalho, dedicação e contribuição para o desenvolvimento da cidade.

Faleceu aos 59 anos Jandira Camargo Barros, que vinha lutando contra o câncer. Após passar por uma cirurgia, infelizmente não resistiu. Jandira era reconhecida pela sua trajetória de esforço e amor por Novo Progresso, deixando um legado de força e exemplo para familiares e amigos.

No mesmo dia, também faleceu Clementino Buss, aos 71 anos, vítima de um infarto. Homem respeitado e querido, Clementino foi um dos pioneiros do município e teve uma importante atuação pública, sendo vereador logo após a emancipação de Novo Progresso. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a cidade e pela dedicação à comunidade.

Os familiares de Clementino Buss publicaram uma mensagem de despedida, expressando o amor e a saudade que ficam:

“Hoje nos despedimos do meu pai, Clementino. Sua lembrança viverá para sempre em nossos corações.”

Clementino nasceu em 23 de agosto de 1954 e faleceu em 22 de outubro de 2025, deixando filhos, netos, familiares e amigos enlutados.

A comunidade progressense lamenta profundamente as duas perdas e presta solidariedade às famílias, desejando conforto neste momento de dor.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/14:55:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...