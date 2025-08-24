Nota de Falecimento : Tila Vieira, 68 anos

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Tila Vieira, aos 68 anos, ocorrido neste domingo, dia 24 de agosto de 2025, em decorrência de complicações de saúde causadas pelo diabetes, que afetou seus rins.

Dona Tila foi pioneira no município, onde chegou em 1979, fixando residência em Alvorada da Amazônia. Esposa do Sr. Teodomiro Vieira, deixa um legado de trabalho, amizade e família.

Ela parte deixando 5 filhos, 9 netos e 7 bisnetos, que certamente guardarão sua memória com carinho e respeito.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/13:23:52

