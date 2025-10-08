Nota de Imprensa – Legião da Boa Vontade
José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade — Foto: Divulgação
NOTA DE IMPRENSA
É com muito pesar que comunicamos o falecimento do presidente da Legião da Boa Vontade,
escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro José de Paiva Netto, aos 84 anos, no Rio de Janeiro/RJ, na madrugada desta terça-feira, dia 7 de outubro.
Graças à sua capacidade empreendedora, consolidou a LBV como um dos maiores movimentos
humanitários do planeta, que atende diariamente milhares de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade, tornando a Instituição referência na Educação, Assistência Social, Atuação
Humanitária e Comunicação Social e Educativa.
Com sua característica visionária, desenvolveu uma vanguardeira linha pedagógica, que integra
a Educação à Espiritualidade Ecumênica, que propõe um modelo novo de aprendizado, o qual
alia cérebro e coração. Com a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico,
educandos e atendidos pela LBV são estimulados a reconhecer e aprimorar seus valores e
talentos.
Toda essa abrangente atuação sob a liderança de Paiva Netto levou a entidade a ocupar lugar de
destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), com a qual mantém relação consultiva há
mais de 30 anos.
Fundou em 1989, o Templo da Boa Vontade, aclamado pela população uma das Sete Maravilhas
de Brasília, e que se tornou um dos principais monumentos ecumênicos do mundo, atraindo
peregrinos de diversos países. E ainda criou, em 2000, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da
LBV, que se tornou o maior movimento mundial do gênero na formação de novos paradigmas
do pensamento humano, fundamentados na convergência e no intercâmbio entre o
conhecimento científico e as diversas tradições religiosas.
Consolidou-se também como um dos pioneiros pregadores do Evangelho-Apocalipse, tendo
lançado títulos literários traduzidos para mais de 25 idiomas e em braile, e que superaram a
marca de 10 milhões de exemplares. Além disso, escreveu para grandes veículos do Brasil e no
mundo, a exemplo da Folha de S. Paulo, Jornal de Brasília, A Tarde e revista Manchete, entre
outros.
Ao longo dos anos, recebeu inúmeras homenagens, além de ser agraciado com a Medalha do 1º
Centenário da Academia Brasileira de Letras (ABL); nomeado Comendador da Ordem do Rio
Branco, pelo Ministério das Relações Exteriores; e condecorado com o Grau de Comendador,
pelo Conselho da Ordem do Mérito Aeronáutico, e com a Medalha do Pacificador, pelo
Ministério do Exército brasileiro.
Paiva Netto era membro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), filiado à
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e à União Brasileira de Compositores (UBC).
O presidente da LBV deixa a esposa, dona Lucimara Augusta, e os filhos Franklin (in
memoriam), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, assim como noras,
genros, netos e bisneto, bem como a demais familiares e amigos.
As homenagens ao jornalista Paiva Netto ocorrerão nesta quarta-feira, dia 8, em São Paulo/SP
(local a definir), em cerimônia aberta.
Biografia completa: https://www.paivanetto.com/pt/biografia-de-paiva-netto
Documentário: https://www.youtube.com/watch?v=YBRyk9j8liE
