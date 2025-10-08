Nota de Imprensa – Legião da Boa Vontade

José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade — Foto: Divulgação

NOTA DE IMPRENSA

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do presidente da Legião da Boa Vontade,

escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro José de Paiva Netto, aos 84 anos, no Rio de Janeiro/RJ, na madrugada desta terça-feira, dia 7 de outubro.

Graças à sua capacidade empreendedora, consolidou a LBV como um dos maiores movimentos

humanitários do planeta, que atende diariamente milhares de pessoas e famílias em situação de

vulnerabilidade, tornando a Instituição referência na Educação, Assistência Social, Atuação

Humanitária e Comunicação Social e Educativa.

Com sua característica visionária, desenvolveu uma vanguardeira linha pedagógica, que integra

a Educação à Espiritualidade Ecumênica, que propõe um modelo novo de aprendizado, o qual

alia cérebro e coração. Com a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico,

educandos e atendidos pela LBV são estimulados a reconhecer e aprimorar seus valores e

talentos.

Toda essa abrangente atuação sob a liderança de Paiva Netto levou a entidade a ocupar lugar de

destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), com a qual mantém relação consultiva há

mais de 30 anos.

Fundou em 1989, o Templo da Boa Vontade, aclamado pela população uma das Sete Maravilhas

de Brasília, e que se tornou um dos principais monumentos ecumênicos do mundo, atraindo

peregrinos de diversos países. E ainda criou, em 2000, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da

LBV, que se tornou o maior movimento mundial do gênero na formação de novos paradigmas

do pensamento humano, fundamentados na convergência e no intercâmbio entre o

conhecimento científico e as diversas tradições religiosas.

Consolidou-se também como um dos pioneiros pregadores do Evangelho-Apocalipse, tendo

lançado títulos literários traduzidos para mais de 25 idiomas e em braile, e que superaram a

marca de 10 milhões de exemplares. Além disso, escreveu para grandes veículos do Brasil e no

mundo, a exemplo da Folha de S. Paulo, Jornal de Brasília, A Tarde e revista Manchete, entre

outros.

Ao longo dos anos, recebeu inúmeras homenagens, além de ser agraciado com a Medalha do 1º

Centenário da Academia Brasileira de Letras (ABL); nomeado Comendador da Ordem do Rio

Branco, pelo Ministério das Relações Exteriores; e condecorado com o Grau de Comendador,

pelo Conselho da Ordem do Mérito Aeronáutico, e com a Medalha do Pacificador, pelo

Ministério do Exército brasileiro.

Paiva Netto era membro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), filiado à

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e à União Brasileira de Compositores (UBC).

O presidente da LBV deixa a esposa, dona Lucimara Augusta, e os filhos Franklin (in

memoriam), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, assim como noras,

genros, netos e bisneto, bem como a demais familiares e amigos.

As homenagens ao jornalista Paiva Netto ocorrerão nesta quarta-feira, dia 8, em São Paulo/SP

(local a definir), em cerimônia aberta.

Biografia completa: https://www.paivanetto.com/pt/biografia-de-paiva-netto

Documentário: https://www.youtube.com/watch?v=YBRyk9j8liE