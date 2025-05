Nota pública: Odontocompany de Novo Progresso denuncia golpe interno e toma providências legais

Foto: Reprodução | A Odontocompany de Novo Progresso (PA) divulgou uma nota pública de esclarecimento nesta segunda-feira (26), revelando ter sido vítima de um golpe financeiro praticado por uma ex-funcionária da clínica. De acordo com a empresa, a profissional teria falsificado comprovantes bancários e desviado mais de R$ 10 mil entre o segundo semestre de 2024 e o início de 2025.

Uma auditoria interna, realizada com apoio de instituições bancárias e consultoria jurídica, revelou que a colaboradora enviava comprovantes adulterados para justificar pagamentos feitos por pacientes. As investigações confirmaram que os valores não eram realmente depositados na conta da clínica.

Em nota, a Odontocompany informou que já registrou um boletim de ocorrência e está tomando as medidas legais cabíveis para responsabilizar a ex-funcionária e buscar reparação dos prejuízos. A empresa reforçou seu compromisso com a transparência e orientou a população a se atentar ao histórico da ex-colaboradora para evitar novos prejuízos.

Nota Pública de Esclarecimento

A direção da Odontocompany Novo Progresso ressaltou que todos os protocolos internos de recebimento e conferência de valores foram revisados e fortalecidos, garantindo mais segurança e confiança aos pacientes. A clínica reitera seu compromisso com a ética, a justiça e o respeito a todos que confiam em seus serviços. A ex-funcionária não teve seu nome divulgado, mas a empresa alerta à população que redobre a atenção ao contratar serviços prestados por ela. A Odontocompany Novo Progresso permanece à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

