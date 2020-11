Nota sobre Pesquisa divulgada pelo Jornal Folha do Progresso da empresa Destak que foi proibida pela Justiça Eleitoral

Em breve relatos apresentamos comprovações sobre a divulgação da pesquisa eleitoral em tese abortada pela justiça eleitoral as vésperas da eleição de 15 de novembro de 2020.

O Jornal Folha do Progresso não realiza pesquisas, apenas divulgou (Trabalho Jornalístico) dados que foram registrados junto ao TRE/PA , que são de extrema responsabilidade da empresa DESTAK que solicitou a divulgação da pesquisa.

Pesquisa publicada

O Jornal Folha do Progresso, apontou que três dias antes da eleição, o atual prefeito Macarrão, de Novo Progresso, sudoeste do Pará, se reelegeria com 40% dos votos validos em uma pesquisa realizada pela empresa M DO S DA SILVA CARDOSO – DESTAK para o cargo de prefeito. A pesquisa seguia todos os ritos legai e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PA 07070/2020.

O Jornal teve aceso a integra da pesquisa, diante do desfecho judicial, o jornal não foi notificado da decisão, a pesquisa foi divulga às 00h10mn do dia 14 de Novembro, sem nenhuma proibição.

DADOS DO REGISTRO DA PESQUISA DESTAK

Pesquisa DESTAK 2020, realizada pela empresa – M DO S DA SILVA CARDOSO / DESTAK PUBLICIDADE MARKETING E PESQUISA -CNPJ: 26114657000173 registrada [Número de identificação: PA-07070/2020] junto ao TRE-PA / TSE , mostra vitória com grande vantagem sobre os outros candidatos, com a coleta de 500 entrevistados na cidade e no interior – Data de início da pesquisa: 10/11/2020 Data de término da pesquisa: 12/11/2020.

Vejam dados do REGISTRO desta pesquisa no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) www.tre-pa.jus.br no item Consulta às pesquisas registradas.

Pesquisa Suspensa

A decisão foi emitida pela juíza eleitoral LIANA DA SILVA HURTADO TOIGO da 91ª Zona Eleitoral, e determinava a imediata suspensão da pesquisa por não atender as exigências legais. Na decisão não citou a imprensa em especifico o Jornal Folha do Progresso.

A coligação de Gelson Dill (MDB), pediu a retirada da pesquisa do portal na internet, o recolhimento do Jornal impresso, o pedido de Prisão dos proprietários, foi negada pela justiça.

É o breve relato. DECIDO. Inicialmente cabe esclarecer que se tratam os autos de pedido de representação para impugnação de pesquisa eleitoral, nos termos da Res. TSE nº 23.600/19 e que segue o rito processual da Res. TSE nº 23.608/19, que foi proposto por GELSON LUIZ DILL em face de M DO S DA SILVA CARDOSO. Considerando que a Decisão Liminar (ID 39679106) que suspendeu a divulgação da pesquisa nº PA – 07070/2020, no PesQele do Tribunal Superior Eleitoral, foi proferida no dia 13/11/2020 às 18:45 hrs e que a notificação da representada sobre a decisão ocorreu somente em 14/11/2020 às 16:08 hrs, bem como que a publicação da respectiva pesquisa ocorreu no dia 14/11/2020 às 00:57 hrs, não há que se falar em desobediência da determinação judicial. Novo Progresso-PA, 14 de novembro de 2020. LIANA DA SILVA HURTADO TOIGO Juíza Eleitoral da 91ª ZE

