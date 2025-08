Nova composição da gasolina reduz valor do combustível em só R$ 0,01

(Foto: Reprodução) – Composição do diesel também foi modificada, e combustível teve valor elevado em R$ 0,02 por donos de postos no Distrito Federal

O aumento para 30% na taxa de etanol anidro misturado à gasolina entrou em vigor nesta sexta-feira (1º/8). A medida, aprovada em junho pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), visava à redução do preço do combustível em até R$ 0,11 por litro.

Contudo, distribuidoras e donos de postos no Distrito Federal diminuíram o valor em apenas R$ 0,01. A mistura do biodiesel no diesel subiu para 15% e também passou a valer. Ainda assim, o combustível teve aumento de R$ 0,02 nas bombas.

Presidente do sindicato de Combustíveis do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), que representa os donos de postos, Paulo Vieira justificou que os novos preços resultam da “carga tributária sobre os produtos”.

“O etanol, hoje, está mais caro do que a gasolina. Quando há um período de safra maior [da cana-de-açúcar], ele baixa de preço. Isso poderá reduzir o preço da gasolina no futuro, mas atualmente, não. Com o diesel, houve elevação porque o biodiesel está em torno de 30% mais caro”, argumentou Paulo.

Além disso, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) informou, por meio de nota, que os biocombustíveis seguem a “lei de oferta e demanda do mercado”: “Quando há maior procura, o preço tende a aumentar; quando diminui, o custo tende a cair”.

Quanto aos valores, a Fecombustíveis justificou que os preços divulgados anteriormente pela mídia “podem não ocorrer exatamente como previsto, pois tratam-se de mera estimativa, cuja concretização depende de múltiplos fatores de mercado, os quais podem variar no tempo e de acordo com a região”.

“No momento atual, e desde que mantidas todas as variáveis de mercado, com a elevação do etanol anidro [na mistura], há uma possibilidade de queda de, aproximadamente, R$ 0,02 no custo de comercialização das distribuidoras para a gasolina e de um potencial aumento médio de R$ 0,02 para o óleo diesel”, acrescentou a federação.

Entenda as mudanças

A mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina aumentou de 27,5% para 30% (E30), e a de biodiesel no diesel, de 14% para 15% (B15). A mudança decorreu de decisão tomada em 25 de junho último.

Com base em testes efetuados pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e o Ministério de Minas e Energia (MME) estimam a entrada de mais de R$ 15 bilhões em investimentos e a redução do consumo de gasolina A em até 1,36 bilhão de litros, a partir da medida.

Além disso, a meta é que o Brasil deixe de ser importador líquido de gasolina e tenha potencial exportável para um excedente de 700 milhões de litros por ano.

A medida também tem objetivo de levar ao fim da dependência brasileira em relação à gasolina importada e otimizar a produção nacional de combustíveis.

Fonte: Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/17:28:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com