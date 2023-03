Nova funcionalidade exclui automaticamente grupos do WhatsApp

(Foto:Reprodução) – Quando o recurso foi lançado, os grupos de WhatsApp pareciam a solução de todos os problemas de comunicação coletiva. Mal sabíamos que havíamos acabado de abrir uma caixa de Pandora.

É grupo para a família, grupo para os amigos, grupo para casa, grupo para organizar a confraternização de final de ano, é grupo para aniversário surpresa. Não tem fim. E os grupos que surgem para um evento específico, depois que o evento acontece, são abandonados e vão caindo no esquecimento entre conversas antigas.

Assim, eles continuam na memória do telefone se não os excluirmos e apagarmos por conta própria. Mas quem se lembra de fazer isso?

Pensando nisso, o mensageiro da Meta está desenvolvendo um recurso para resolver o problema dos grupos de WhatsApp fantasmas. Seria um tipo de “grupo com data de validade”, ou seja, depois de um tempo, seria excluído automaticamente dos contatos do usuário.

Calma, a atualização não está disponível ainda. O novo recurso está em fase de desenvolvimento e testes, então não é possível determinar quando a funcionalidade estará disponível para todos os usuários.

Além disso, o recurso estará disponível somente para o WhatsApp em iOS, pois ainda não há previsões de adaptação da ferramenta para Android.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/10:07:16 com informações do Reporter MT.

