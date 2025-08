Nova gasolina já está valendo: veja os cuidados ao abastecer o carro

(Foto: Reprodução) – Gasolina E30 já está nos postos de todo o país, mas em alguns casos é preciso ter cuidado ao abastecer

Está valendo a partir desta semana a nova formulação da gasolina chamada E30. Antes com 27% agora a gasolina comum é aditivada tem 30% do combustível vegetal. A mudança foi uma decisão do governo federal para reduzir emissões, a dependência do combustível fóssil que em parte é importado e também um aumento sensível na octanagem. Mas por que o alerta?

Embora a gasolina comum receba a partir de agora 3% a mais de etanol, muitos veículos são sensíveis a alta quantidade do combustível especialmente modelos importados, modelos de alto desempenho como esportivos e também modelos antigos.

que mudou na gasolina E30?

A gasolina tinha 27% de etanol anidro (sem adição de água) e agora passa a ter 30%. Essa proporção é válida para gasolina do tipo comum ou aditivada. Nesses casos a octanagem (resistência à detonação) que era de 93 passa a 94RON.

Quais os cuidados?

Os carros flex não precisam de nenhuma adaptação. Os motoristas mais atentos podem perceber sensível aumento no consumo de combustível por conta da maior proporção de etanol que rende em média 30% menos que a gasolina.

A gasolina E30 foi testada?

Sim, a nova fórmula da gasolina foi testada pelo Instituto Mauá incluindo veículos antigos fabricados entre 1994 e 2024. Porém, quase todos os testes foram feitos com veículos com injeção eletrônica e cujo desenvolvimento na época já previa o uso de uma pequena porção de etanol (até 20% nos anos 1980 e 1990, depois foi subindo). Um veículo equipado com carburador foi testado mas os modelos não foram divulgados.

Os donos de carros importados que previam uso de gasolina pura e foram só ajustados para uso com o nosso combustível devem ficar atentos. Estes veículos não foram desenvolvidos para rodar com muito etanol no tanque. O ideal é evitar deixar que combustível fique muito tempo parado – o que aumenta a chance de corrosão e desgaste no motor – ou optar pela gasolina premium que é cerca de 20% mais cara e mantém entre 22 e 25% de etanol adicionado.

Os carros antigos tendem a ser mais problematicos. Modelos fabricados antes do começo dos anos 1980 quando a gasolina ainda era pura tendem a sofrer problemas nos injetores, no carburador e na admissão por conta da nova mistura. Também é recomendado o uso de gasolina premium ou gasolina apenas na quantidade adequada para o uso instantâneo, evitando deixar o carro parado com combustível no tanque.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/14:39:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...