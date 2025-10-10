Nova lei dos retrovisores entra em vigor: entenda as regras

Foto: Reprodução | O não cumprimento das especificações pode resultar em multa de R$ 195,23, perda de cinco pontos na CNH e, em casos de reincidência, suspensão do direito de dirigir.

Desde 2024, os motoristas brasileiros precisam redobrar a atenção com um detalhe muitas vezes esquecido: os retrovisores. A Resolução nº 966 do Conselho Nacional de Trânsito(Contran), em vigor desde maio de 2022, passou a estabelecer novas regras sobre tamanho, posicionamento e visibilidade dos espelhos automotivos.

O objetivo é simples, mas essencial: ampliar o campo de visão e reduzir pontos cegos, diminuindo o risco de acidentes.

O não cumprimento das especificações pode resultar em multa de R$ 195,23, perda de cinco pontos na CNH e, em casos de reincidência, suspensão do direito de dirigir.

De acordo com o Contran, os retrovisores externos dos veículos de passeio devem ter área mínima de 69 cm² e comportar um círculo de 7,8 cm de diâmetro, o que garante visão lateral mais ampla.

O espelho interno precisa permitir uma visualização completa do vidro traseiro, sem obstruções. Para motoristas que compartilham o veículo, é importante ajustar a altura e o ângulo de acordo com a própria estatura, de modo que apenas uma pequena parte da carroceria fique visível no canto do espelho, o suficiente para guiar o enquadramento.

No caso de ônibus escolares e transportes coletivos, os espelhos devem estar posicionados de forma que o condutor possa visualizar toda a área de embarque e desembarque, evitando acidentes com passageiros, especialmente crianças.

Para não correr riscos e evitar multas, o passo a passo é simples: verifique se os retrovisores estão firmes e bem posicionados, ajuste-os sempre antes de iniciar a condução e observe se atendem às medidas exigidas pela nova norma.

Caso o veículo não cumpra as especificações técnicas, procure um serviço especializado para substituição.

A fiscalização será feita em blitzes e abordagens de rotina, e o cumprimento das novas regras, além de obrigatório, representa um avanço importante para a segurança viária e a convivência responsável no trânsito brasileiro.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/16:36:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...