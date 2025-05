Nova operação mira esquema de venda de sentenças no STJ

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (13/5) mais uma fase da operação Sisamnes, que investiga rede criminosa para lavagem de dinheiro sobre propinas para compra de decisões judiciais.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no DF, Mato Grosso e São Paulo. Também foi determinado além do sequestro de bens no valor de R$ 20 milhões e a proibição dos investigados saírem do país.

Conforme divulgado pela Polícia Federal nesta manhã, “as investigações da Polícia Federal identificaram uma rede financeira-empresarial de lavagem de dinheiro, criada para dissimular a origem ilícita das supostas “propinas” lançadas para a compra de decisões judiciais proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo a romper a vinculação direta entre o agente corruptor e o servidor público corrompido”.

Essa é a 5ª fase da operação que investiga um esquema de compra e venda de setenças judicias no DF e Mato Grosso, São Paulo.

O STJ informou ao Correio que que não há buscas acontecendo no Tribunal e que “não se manifestará sobre o mérito da investigação, a qual tramita sob sigilo e a cargo do STF”.

A operação tem como nome ‘Sisamnes’ que faz referência a um episódio da mitologia persa que ocorreu durante o governo de Cambises II na Pérsia, quando o juiz Sisamnes teria recebido um suborno para emitir uma decisão injusta.

