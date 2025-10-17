Nova perícia é feita em apartamento onde filho de escrivã da PC foi morto pela PF em Belém

PF nega erro em morte de filho de escrivã durante operação em Belém (Foto:Reprodução / redes sociais).

Ação de investigadores do MPF, Polícia Federal e Polícia Científica busca detalhar as circunstâncias da morte do jovem, ocorrida em uma operação da PF no bairro do Jurunas

Uma nova perícia foi realizada nesta quinta-feira (16) no apartamento em Belém onde Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, foi morto a tiros durante uma operação da Polícia Federal (PF). A ação, solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF), tem o objetivo de esclarecer detalhes sobre o dia da morte do jovem, ocorrida na quarta-feira (8) no bairro do Jurunas. Marcello Victor era filho de uma escrivã da Polícia Civil.

H

Participaram da diligência representantes do MPF, da PF, peritos da Polícia Científica do Pará e o Procurador da República Dr. Sadi Flores Machado. A tia da vítima, Ana Carolina Carvalho, acompanhou o trabalho. Segundo a familiar, esta é a segunda perícia no local, sendo a primeira conduzida pelos próprios agentes da PF no dia da operação.

A Polícia Federal afirma que o jovem “reagiu à abordagem”, versão contestada pela família. O local da morte permanece fechado desde a operação para preservar a cena, garantindo a adequação das análises periciais futuras.

MPF investiga morte

O MPF instaurou um procedimento investigatório criminal (PIC) para apurar as circunstâncias do ocorrido. A investigação foi aberta ainda na quarta-feira (8) e o órgão requisitou informações à Superintendência Regional da PF no Pará, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).

Quem é o alvo da operação

O alvo principal da operação que resultou na morte de Marcello era Marcelo Pantoja Rabelo, conhecido como “Marcelo da Sucata”, namorado da mãe da vítima. Ele estava no apartamento no momento da ação e foi preso.

Marcelo da Sucata já havia sido detido em 2020 sob a suspeita de chefiar um grupo de extermínio e de ter atropelado um policial militar. No dia da operação, a Polícia Federal divulgou nota informando a prisão de “um dos principais alvos da investigação, identificado como líder de um grupo de extermínio com atuação no Pará”, sem confirmar o nome. A corporação acrescentou que “o alvo do mandado resistiu à prisão, mas foi contido e conduzido à autoridade policial”.

Câmeras de segurança do condomínio e do elevador registraram a movimentação dos agentes da PF. As imagens, obtidas pela TV Liberal, mostram oito policiais armados com fuzis e escudo entrando enfileirados no condomínio. Dois agentes estavam usando o uniforme tradicional da Polícia Federal. O circuito interno também flagrou os policiais deixando o imóvel após o ocorrido.

LEIA TAMBÉM:

Filho de escrivã da Polícia Civil morre durante operação da Polícia Federal em Belém (PA)

Alvo da operação seria outro Marcelo’, diz escrivã após filho morrer ao levar tiro da PF

Câmeras de segurança mostram ação da PF que resultou na morte de filho de escrivã da Polícia no Pará

Diretor-geral da PF diz que filho de escrivã morto no PA reagiu e ‘não houve equívoco de endereço ou de pessoas’

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...