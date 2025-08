Nova regra da Mega-Sena surpreende apostadores; entenda o que mudou

Foto:Reprodução | O objetivo, explica o Ministério da Fazenda, é “reforçar o valor do prêmio principal, que é o mais conhecido e atrativo da modalidade”.

O governo federal aumentou o valor do prêmio principal da Mega-Sena e diminuiu o valor destinado para a Quina e a Quadra. A decisão está no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (31).

O objetivo, explica o Ministério da Fazenda, é “reforçar o valor do prêmio principal, que é o mais conhecido e atrativo da modalidade”.

Nos sorteios regulares, o valor para a premiação da Sena, aposta que acerta os seis números sorteados, passará a ser de 40% do arrecadado com a venda de bilhetes. Antes, era de 35%.

Além disso, o montante reservado para o prêmio da Mega da Virada passou de 5% do arrecadado em cada sorteio para 10%.

Para compensar o aumento, o valor pago para a Quina, acerto de cinco dos seis números, passou de 19% para 13% do arrecadado. Já o reservado à Quadra, acerto de quatro números, saiu de 19% para 15%

Já na Mega da Virada o percentual da arrecadação que vai para o prêmio principal saiu de 62% para 90%. O que vai para a quina e a quadra saiu de 19% para 5% cada.

O valor da aposta na Mega-Sena é de R$ 6 desde o início de julho. Na ocasião, a Caixa explicou que o reajuste tem como objetivo “manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros”.

