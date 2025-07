Nova trilha na Serra das Andorinhas, no Pará, promete aventura por cavernas, cachoeiras e floresta preservada

Serra das Andorinhas encanta visitantes — Foto: Agência Pará

Travessia de 20 km conecta duas Unidades de Conservação e aposta no turismo sustentável com apoio de comunidades locais. Veja como visitar.

Imagine cruzar a pé um trecho onde o cerrado encontra a floresta amazônica, passando por cavernas gigantes, cachoeiras cristalinas, árvores frutíferas nativas e pegadas de onça-pintada pelo caminho. Essa é a proposta da nova Travessia das Serras Andorinhas, trilha de longo curso prestes a ser oficialmente aberta no Parque Estadual da Serra dos Martírios, conehcida também por Serra das Andorinhas, no sudeste do Pará.

O percurso, com aproximadamente 20 km de extensão, integra dois importantes territórios protegidos: o Parque Estadual e a Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia, ambos no município de São Geraldo do Araguaia.

Reconhecida pela Rede Brasileira de Trilhas, a travessia é mais do que um roteiro ecológico — é uma imersão na biodiversidade e na cultura tradicional da região.

O que você vai encontrar no caminho

A trilha, que segue o padrão de sinalização do ICMBio (com as conhecidas pegadas amarelas e pretas), conecta uma série de atrativos naturais e culturais. Um dos pontos mais esperados do percurso é a Caverna das Andorinhas, a maior do Parque, onde é possível observar as aves em revoada no fim da tarde.

No caminho, também estão as cachoeiras da Visagem, do Espelho e do Caldeirão, ideais para banhos e pausas refrescantes.

O visual é uma aula viva de ecossistemas — com árvores como cajuí, mangaba e piquiá, além da chance de avistar veados, urubus-rei e até onça-pintada, que é o símbolo da região.

Caminhada com sabor local

Diferente de muitas trilhas isoladas, a travessia das Serras Andorinhas aposta na hospitalidade comunitária. O pernoite é previsto na comunidade da APA Araguaia, onde os viajantes têm acesso a pratos preparados com ingredientes locais, como açaí, cupuaçu e produtos da agricultura familiar. Também é possível visitar casas de farinha e sistemas agroflorestais (SAFs) desenvolvidos com apoio de projetos de conservação.

Essa integração entre natureza e cultura transforma a caminhada em uma experiência completa — e ainda fortalece a renda de famílias locais, que atuam como guias, cozinheiras e anfitriãs.

Como visitar

A travessia só pode ser feita com acompanhamento de condutores locais habilitados pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), o que garante segurança e ordenamento da atividade.

Duração da trilha: 2 dias (com pernoite na comunidade)

Distância total: cerca de 20 km (nível moderado de dificuldade)

Quando ir: de junho a dezembro, durante o período seco

Onde fica: Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, São Geraldo do Araguaia (PA) — cerca de 640 km de Belém

Como chegar: acesso por estrada (PA-153 e BR-230). De Belém, o trajeto de carro leva cerca de 10h.

Quem procurar: Site oficial do Ideflor-Bio e Rede Brasileira de Trilhas

Para quem é?

A trilha é ideal para ecoturistas, observadores de aves, fotógrafos da natureza, estudantes e mochileiros em busca de paisagens pouco exploradas. Também é uma excelente porta de entrada para quem deseja conhecer o Pará além dos destinos clássicos.

Mais do que uma caminhada, a Travessia das Serras Andorinhas é um convite para reconectar os passos com a terra, com os saberes tradicionais e com a urgência da conservação ambiental. Se você busca natureza de verdade, com histórias e raízes profundas, esse pode ser o seu próximo destino.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/13:04:11

