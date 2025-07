Nova variante da Covid-19, XFG circula no Rio e tem 46 casos confirmados, todos leves

Foto:Reprodução | Uma nova variante da Covid-19 circula na cidade do Rio de Janeiro.

Quarenta e seis casos da XFG foram identificados entre as amostras analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na estratégia de vigilância estabelecida em parceria com a Secretaria municipal de Saúde (SMS) da capital.

Eles correspondem a 62% dos 74 genomas analisados de pessoas diagnosticadas com Covid-19 entre os dias 1º e 8 deste mês.

Todos os casos foram considerados leves, não havendo necessidade de internação e não resultaram em óbito. Para o secretário de Saúde da cidade do Rio, Daniel Soranz, a cobertura vacinal tem sido fundamental. Todos os pacientes que testaram para a nova variante estão imunizados contra a Covid-19.

— Os sintomas da XFG são os mesmos das demais variantes, sem alteração. Em vacinados, como foram esses casos, ficaram presentes por um período de 5 a 7 dias, e foram bastante leve, de baixa gravidade. Essa amostragem mostra que já correspondem à quase totalidade dos casos dos positivos para Covid-19 na cidade neste momento, um indicativo de transmissão local, e não de casos importados — observa o secretário de Saúde.

A cidade segue o calendário de previsto de vacinação, dividido em grupos. Desde a última sexta-feira, dia 11, pessoas com idade a partir de 60 anos já podem se vacinar. O próximo grupo previsto é para agosto, formado por pessoas com comorbidades.

No momento o município tem em seus postos o imunizante atualizado para a variante JN.1. Soranz destaca que a XFG tem classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) como “variante sob monitoramento”, status desde o mês passado, e que a vacina atual e as anteriores se mostram eficientes para combater evolução para casos graves.

— A vacina é a principal responsável para não ter sintomas com gravidade e nem internação. Hoje, temos no município um panorama confortável, justamente por ter uma cobertura vacinal altíssima, com 98% da população com 1ª e 2ª dose. Claro que é importante o reforço feito a cada ano, assim como ocorre com a da gripe. Para Covid-19, já tivemos a bivalente, XBB e, agora, JN.1 — destaca Soranz. — Todas as vacinas protegem.

De acordo com dados do painel epidemiológico da cidade do Rio, que é atualizado diariamente, neste ano, até o momento, foram confirmados 5.823 casos. Deste, 147 foram considerados graves, com sete apenas neste mês. Foram contabilizados 22 óbitos em decorrência da Covid-19, sem especificação da variante, sendo o mais recente deles em 25 de junho.

— O efeito vacinal é o principal responsável para que a gente mantenha casos leves. Os óbitos que tivemos neste ano foram, na maioria, de pessoas com imunossupressão ou que não se vacinaram — diz o secretário.

Frota reduzida durante o dia, e madrugada sem alteração do serviço: diminuição de ônibus nas ruas do Rio começa nesta quarta-feira

Quem ainda não recebeu ao menos uma dose de uma das vacinas contra Covid-19 ou não concluiu o esquema vacinal pode ir a um dos postos mesmo estando fora da atual fase do calendário.

Três cidades com nova variante

Segundo a Secretaria estadual de Saúde, a nova variante XFG foi identificada em amostras de residentes de Petrópolis (1 amostra), Rio das Ostras (1 amostra) e Rio de Janeiro (46 amostras). No entanto, reforçaram que não há alerta para a situação, já que não há aumento significativo da doença no estado.

Somente este ano, 124.119 doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas, considerando-se os 92 municípios. A secretaria destaca ainda que a procura pela imunização entre os públicos prioritários é considerada abaixo do esperado em diversos municípios.

Não é gripezinha

Os sintomas da Covid-19, independente da variante, podem ser confundidos com doenças respiratórias. Durante o inverno, que teve início em 20 junho, o contágio pode aumentar devido a hábitos simples, como manter lugares fechados e com redução de circulação de ar para arejar.

O painel epidemiológico da cidade do Rio mostra que nas últimas semanas, casos de síndrome gripal seguem elevados. Somadas as semanas de 26 a 29 (até o momento), são 15.586 casos notificados junto à Secretaria municipal de Saúde. Sintomas de doenças como a influenza e a agravamento de seu quadro podem ser evitados através da vacinação.

No momento, há cobertura vacinal de 45,35% do público alvo de grupos prioritários, quando a marca deveria ser de 90%.

— Nossa preocupação são as doenças respiratórias. A influenza é que mais mata no país e é a principal preocupação. A gente já teve mais de 300 óbitos por síndrome respiratória grave apenas este ano, e a maior parte evitável devido à vacinação. As pessoas estão buscando os postos, mas é preciso aumentar. Já foram reabastecidos com mais de 45 mil doses de vacina — alerta o secretário Daniel Soranz.

