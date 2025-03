Nova Zelândia é a segunda seleção a garantir vaga na Copa de 2026

Foto: Getty Images | Seleção da Oceania venceu a Nova CaledÔnia na final do playoff de acesso à competição

A Nova Zelândia garantiu, nesta segunda-feira, sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Nova Caledônia, os neozelandeses confirmaram o esperado, já que são uma equipe muito mais forte que as demais.

O resultado foi definido totalmente na segunda metade do jogo, com gols de Michael Boxall (61′), Kosta Barbarouses (66′) e Elijah Just (80′). A grande estrela da equipe, Chris Wood, saiu lesionado aos 54 minutos de jogo.

Vale lembrar que o Japão também garantiu sua classificação direta na última quinta-feira, ao vencer o Bahrein por 2 a 0, com Morita saindo no intervalo.

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma, com cinco seleções já classificadas, já que os países anfitriões – Estados Unidos, México e Canadá – estão automaticamente na competição, sem a necessidade de passar pela fase de qualificação.

Fonte: por Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/13:48:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...