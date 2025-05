Novas tecnologias nos tablets: como a IA melhora a performance destes dispositivos?

Foto: Freepik | Os tablets não são mais apenas dispositivos portáteis para consumo de mídia – eles evoluíram para plataformas multifuncionais capazes de gerenciar uma ampla gama de aplicativos — de apps de produtividade a ferramentas de design criativo. A popularidade dos tablets tem sido impulsionada pela crescente preferência do consumidor por gadgets que ofereçam flexibilidade e conveniência em um formato compacto e móvel.



Neste contexto, a integração da Inteligência Artificial a estes dispositivos tornou-os incrivelmente versáteis e potentes para a produtividade em movimento. A ascensão da tecnologia 5G também incentivou mais a adoção de tablets, à medida que os usuários buscam dispositivos que possam aproveitar a internet de alta velocidade para conectividade perfeita e experiências aprimoradas. Seja você um profissional, um estudante ou alguém que adora explorar novas tecnologias, os tablets com IA oferecem algo para todos.



Marcas como Samsung e Apple estão elevando o padrão com seus tablets premium repletos de recursos avançados de IA. Enquanto opções mais acessíveis da Xiaomi e OnePlus estão dando a todos a chance de aderir à tendência dos dispositivos com IA. Tablets para estudo ou trabalho são projetados para lidar com tudo facilmente. Mas com tantas opções, escolher o modelo certo pode parecer desafiador. Por isso, é importante saber o que procurar, especialmente quando se trata de recursos de IA.



Abaixo estão os principais recursos a serem considerados e algumas especificações que podem ajudar você a encontrar o melhor tablet com IA, para atender perfeitamente às suas necessidades.

Por que você deve considerar um tablet moderno em vez de um notebook?

Embora os notebooks continuem sendo itens essenciais para profissionais, estudantes e outros usuários, os tablets conquistaram seu nicho, oferecendo vantagens únicas que os tornaram uma alternativa viável. Quando se trata de portabilidade, por exemplo, os tablets são mais leves e compactos do que os laptops, o que facilita o transporte entre casa e trabalho, escola, viagens ou qualquer outro local.



Com componentes de baixo consumo de energia, os tablets costumam ter uma bateria mais durável, garantindo o uso ininterrupto durante longas sessões de uso. Eles também têm a vantagem do Instant-On, ou seja, ligam rapidamente, economizando um tempo precioso.



A tela touchscreen intuitiva aprimora a interação, tornando tarefas como anotar, desenhar ou destacar textos mais naturais. Além disso, vários modelos são compatíveis com as canetas touch. E mais, o custo-benefício dos tablets em relação aos notebooks é muito melhor, principalmente se você tem um orçamento limitado.

Recursos de IA que destacam os tablets

A Inteligência Artificial mudou completamente a maneira de usar os tablets, tornando-os mais inteligentes e eficientes para as tarefas diárias. Seja um estudante fazendo trabalhos escolares ou um profissional gerenciando projetos, os recursos de IA dos tablets podem aumentar sua produtividade.



O reconhecimento de voz e o Processamento de Linguagem Natural (PLN) avançou a ponto de poder transcrever palestras, ditar notas e executar comandos de voz com precisão notável. Alguns modelos utilizam o Google Assistente para interação por voz perfeita, facilitando a configuração de lembretes, a busca por informações ou o controle de dispositivos inteligentes.



A IA ajusta dinamicamente o desempenho com base nas suas atividades. Por exemplo, durante a análise de dados ou a criação de apresentações, o tablet otimiza a alocação de recursos para garantir um funcionamento tranquilo e, ao mesmo tempo, gerenciar o consumo de bateria. Essa tecnologia aprende com seus padrões de uso para fornecer recomendações personalizadas.



Para áreas que envolvem visualização, como arquitetura e design, os recursos de Realidade Aumentada podem ser transformadores. Dispositivos top de linha integram ferramentas de RA baseadas em IA que permitem interação imersiva com conteúdo digital. Se você está pensando em investir em um tablet com estes recursos, procure modelos que se destacam em tecnologia de IA e desempenho geral.



Como escolher o tablet ideal com IA

Escolher um tablet com recursos avançados de IA pode parecer desafiador, especialmente com a ampla gama de opções disponíveis atualmente. Seja você um profissional, um entusiasta criativo ou alguém em busca de entretenimento casual, é essencial adequar sua escolha às suas necessidades.



Por que você está comprando um tablet? Esta é a primeira coisa que você deve definir antes da sua compra. Os tablets hoje em dia não são mais apenas para uso casual — eles são ferramentas poderosas e podem ser personalizados para tarefas específicas.



Se você quer um tablet para uso profissional, por exemplo, precisará de um modelo com recursos que aumentam a sua produtividade. Procure recursos multitarefa, compatibilidade com periféricos como teclados e canetas stylus e suporte para aplicativos essenciais de produtividade.



Você é um designer ou editor de vídeo? Nesse caso, o seu tablet precisará ter uma tela de alta resolução, excelente precisão de cores e suporte para ferramentas de precisão, como canetas stylus. Já se a sua prioridade é um dispositivo para entretenimento como streaming de filmes ou games, você precisará de um tablet com uma tela maior, boa duração da bateria e qualidade de áudio decente para maratonar seus programas favoritos ou ter longas sessões de jogos.



Considere a compatibilidade do ecossistema. Seu tablet não pode ser isolado dos outros equipamentos que você já possui. Por exemplo, se você faz parte do ecossistema da Apple, um iPad sincronizará perfeitamente com seu iPhone e MacBook. Da mesma forma, tablets Android de marcas como a Samsung funcionarão bem se você for um usuário Android.



Da mesma forma, a compatibilidade de software é importante. Pense nos aplicativos que você precisará. Por exemplo, profissionais criativos que usam ferramentas como a Adobe Creative Cloud podem achar um iPad mais adequado, pois esses aplicativos são otimizados para iOS.



O desempenho do tablet deve corresponder à intensidade do seu uso. Se você gosta de edição de vídeo, modelagem 3D ou jogos, um tablet com um processador potente é essencial. A memória RAM vai determinar quantas tarefas seu dispositivo é capaz de executar simultaneamente sem ficar lento. Mas se você usa o tablet principalmente para navegar, ler ou assistir a vídeos, 4 GB de RAM geralmente são suficientes para essas tarefas básicas. Já se planeja alternar entre vários aplicativos, trabalhar em planilhas ou usar aplicativos que exigem muitos recursos, como editores de vídeo ou ferramentas de design, considere um tablet com 8 GB ou mais.



Procure também opções de armazenamento expansível se você planeja armazenar arquivos grandes, já que muitos tablets agora suportam cartões microSD. Por fim, gamers e designers gráficos devem priorizar um tablet com uma GPU (Unidade de Processamento Gráfico) potente.



Obviamente, tudo vai depender de quanto você está disposto a investir. Os tablets estão disponíveis em várias faixas de preço, desde opções acessíveis até modelos premium. Você também pode encontrar tablets de alta qualidade nas plataformas de comércio eletrônico da Web, tanto modelos seminovos como usados, com melhores preços.



À medida que a tecnologia continua a evoluir, manter-se informado sobre os avanços em IA nos recursos dos tablets garantirá que seu dispositivo continue sendo um companheiro confiável por muitos anos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/10:58:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...