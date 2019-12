Nove pessoas morrem pisoteadas durante baile funk

Ao todo, nove pessoas foram pisoteadas e levadas ao hospital. Apenas uma sobreviveu (Foto:Reprodução Vilar Rodrigo)

Nove pessoas – uma mulher e oito homens – morrem pisoteadas durante baile funk na comunidade de Paraisópolis durante um baile funk, na zona sul de São Paulo, neste domingo, 1. As identidades ainda não foram divulgadas. A confusão começou após a chegada da Polícia Militar no local para uma ação de controle de distúrbios civis. De acordo com as autoridades, a festa abrigava cerca de cinco mil pessoas. Segundo informações da Polícia Civil, a confusão iniciou após uma perseguição policial seguida de troca de tiros. Outras sete pessoas ficaram feridas.

O governador João Doria (PSDB) pediu “apuração rigorosa” do episódio. “Lamento profundamente as mortes ocorridas no baile funk em Paraisópolis nesta noite. Determinei ao Secretário de Segurança Pública, General Campos, apuração rigorosa dos fatos para esclarecer quais foram as circunstâncias e responsabilidades deste triste episódio”, escreveu Doria, no Twitter.

01.12.19

