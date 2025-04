Novo aplicativo de transporte Maxim enfrenta ataques de mototaxistas em Bragança

Foto: Reprodução | O aplicativo internacional de viagens e entregas Maxim amplia sua presença no estado do Pará iniciando operações no município de Bragança, a Pérola do Caeté, trazendo uma alternativa de transporte acessível e conveniente para os moradores da cidade. Apesar da receptividade positiva da população, a chegada da Maxim em Bragança também foi marcada por um ato de vandalismo contra as placas de publicidade afixadas no escritório da empresa, cometido por integrantes de um grupo de mototaxistas.

A Maxim já vem operando no Pará há mais de três anos com grande sucesso, em cidades de diversas sub-regiões do estado, como Santarém, Castanhal, Itaituba, e mais recentemente, Paragominas. No Brasil, o aplicativo está disponível em mais de 50 cidades, e a empresa opera de forma legalizada, seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 13.640/2018, que permite o funcionamento de aplicativos de transporte urbano em todo o território nacional. A ação criminosa praticada por integrantes de grupos de mototaxistas levanta preocupações sobre a livre concorrência e o direito de escolha dos passageiros.

A Maxim condena veementemente esse tipo de intimidação e reforça seu compromisso em atuar de maneira legal e transparente na cidade. Diante do ato de vandalismo, a Maxim espera que as autoridades tomem as medidas cabíveis para garantir a segurança de sua equipe e de todos os profissionais que atuam por meio da plataforma. A empresa seguirá operando normalmente no município, reafirmando sua missão de contribuir para a modernização da mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico de Bragança.

“Nosso compromisso é oferecer uma alternativa acessível e moderna de mobilidade, ao mesmo tempo em que proporcionamos melhores oportunidades de renda para os motoristas locais. Queremos que a Maxim cresça junto com Bragança, e contribua para uma cidade mais conectada e dinâmica”, destaca Clayton Guedes, gerente de desenvolvimento da Maxim.

Conheça a Maxim

Em sua expansão pelo estado, a Maxim convida os bragantinos a conhecerem o aplicativo e oferece uma oportunidade para motoristas e motociclistas das localidades colaborarem com o serviço, utilizando seus próprios veículos para gerar renda. O primeiro pedido realizado em Bragança ocorreu recentemente, partindo da Avenida Nazeazeno Ferreira, no bairro do Morro, até um supermercado na Travessa Santos Dumont, bairro Vila Sinhá.

A corrida, no valor de R$ 12,30, demonstra a praticidade do serviço, que já é utilizado por clientes da Maxim em diversas cidades brasileiras. O aplicativo Maxim oferece diversas vantagens, como cálculo automático do valor da viagem, levando em conta a relação custo-benefício, a demanda e a disponibilidade de motoristas em cada região da cidade.

Além das opções convencionais de transporte, os usuários também podem contar com o serviço “Compramos e Entregamos”, no qual os motoristas realizam compras e entregam mercadorias diretamente ao cliente. Já os motoristas que optarem por colaborar com a Maxim terão acesso a inúmeros benefícios, como flexibilidade de horário, filtros personalizados para pedidos e funcionalidades que tornam o trabalho mais eficiente, como rastreamento em tempo real e o botão “Já estou saindo” para facilitar a comunicação com os passageiros.

Para começar a trabalhar com a Maxim, basta baixar o aplicativo Taxsee Driver, preencher o formulário de inscrição e aguardar a verificação dos documentos e da habilitação.

Referência

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé. A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

