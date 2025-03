Novo estudo mostra que bebidas açucaradas podem causar câncer de boca

Foto: Reprodução | Estudo mostra que hábito de consumir bebidas açucaradas pode resultar em três novos casos de câncer de boca para cada 100 mil pessoas

Beber apenas uma lata de refrigerante com açúcar por dia pode aumentar o risco de desenvolver câncer de boca em cinco vezes, de acordo com estudo publicado no periódico JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, na última quinta-feira (13/3).

Os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, estimam que o hábito de consumir bebidas açucaradas pode resultar em um aumento de três novos casos de câncer de boca para cada 100 mil pessoas ao longo do tempo.

Os cientistas analisaram os dados de saúde de mais de 160 mil mulheres e identificaram que aquelas que consumiam bebidas adoçadas frequentemente corriam um risco significativamente maior de desenvolver a doença em relação às que ingeriam menos de uma por mês.

O aumento no risco foi observado mesmo entre mulheres que não fumavam ou consumiam álcool regularmente, fatores conhecidos por influenciar o desenvolvimento do câncer de boca.

Cerca de 20 mil participantes do estudo relataram consumir mais de uma bebida açucarada por dia. Nesses casos, o risco foi 4,87 vezes maior em comparação com as que consumiam menos de uma por mês. Entre as pessoas não fumantes, que ingeriam bebidas adoçadas em escala considerada leve, o risco chegou a 5,46 vezes.

Possíveis causas e impacto na saúde

Os pesquisadores sugerem que o xarope de milho rico em frutose, um tipo de adoçante comumente presente nessas bebidas nos Estados Unidos, pode estar associado ao risco aumentado. O ingrediente tem relação com doenças gengivais e pode influenciar o ambiente bucal, favorecendo processos inflamatórios e alterações celulares.

Ainda não está claro como exatamente as bebidas açucaradas podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de boca. Mais pesquisas são necessárias para entender os mecanismos envolvidos. Os autores também destacam que o estudo foi realizado apenas com mulheres, o que pode limitar a aplicação dos resultados a outras populações.

Agora, os cientistas planejam expandir a investigação para um grupo maior e mais diverso, buscando confirmar as descobertas e aprofundar a compreensão sobre a relação entre o consumo de bebidas açucaradas e o câncer de boca.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/07:09:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com