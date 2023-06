“Novo Lázaro” segue preso após tentar matar 6 pessoas

O homem de 39 anos foi apelidado de “Novo Lázaro” em referência a Lázaro Barbosa, pistoleiro que agia no DF. | (Foto:Divulgação).

Uma das vítimas teve o rosto dilacerado e precisou de 17 pontos.

A Justiça do Distrito Federal decidiu, na manhã da última segunda-feira (12), manter a prisão do homem, de 39 anos, que teria tentado matar ao menos seis pessoas, incluindo a própria esposa, com golpes de faca no Setor Maranata, área rural de Brazlândia. Pela habilidade de perambular no meio do mato, ele recebeu a alcunha de “novo Lázaro“, em referência ao serial killer, que deixou um rastro de mortes no DF e no Entorno, em 2020.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), na noite do último sábado (10). Durante a audiência de custódia, o juiz acatou o pedido do Ministério Público do DF e converteu a prisão dele em preventiva.

Agora, o suspeito também não pode se aproximar ou tentar contato com a esposa. Com uma faca de cozinha “bem afiada” de aproximadamente 15 centímetros, o suspeito chegou a ferir ao menos duas pessoas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, em aparente surto, teria iniciado a agressão contra a mulher e o enteado por volta das 9h. “Ele tinha dormido fora, e quando retornou, pegou a faca e partiu para cima dos dois”, disse o chefe da Seção de Crimes Violentos da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), Saulo Mendonça.

Violência contra mulher

Segundo depoimento, o suspeito tem uma companheira com a qual convive há um ano, e ela era vítima de agressão havia cinco meses. A mulher contou que o agressor chegou a casa e, aparentemente sob efeito de drogas, não teria reconhecido o filho dela.

Ao estranhar o enteado, o homem “partiu para cima dele com a faca, tentando esfaqueá-lo”. Os dois começaram a fugir, e ele teria “tentado a todo custo esfaquear os dois. Para atingir as vítimas, o homem, então, teria arremessado um vaso de plantas, mas acabou escorregando. “A sorte foi a planta, senão ele tinha nos furado”, alegou a vítima à polícia.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência, para que o homem não se aproxime dela e do filho.

“Pele ficou caída”

Quando os dois conseguiram escapar do agressor, ele entrou no mato. “A partir daí, o homem foi de chácara em chácara, e quando encontrava uma pessoa distraída, já tentava golpear com a faca”, detalhou Mendonça. Uma das vítimas teve o rosto dilacerado e precisou de 17 pontos.

De acordo com o relato dessa vítima, ela estaria lavando a louça em casa, quando o homem entrou na residência com a faca e tentou acertar o pescoço. A vítima conseguiu se proteger, mas teve o rosto cortado.

Ela então pegou uma sanduicheira para se defender e o agressor fugiu. Segundo o relato, a facada foi tão profunda que “a pele ficou caída”. A pessoa foi encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBraz), onde recebeu atendimento.

Enquanto amarrava o cheiro verde

Em outra situação, um trabalhador rural foi surpreendido pelo “novo Lázaro” enquanto amarrava o cheiro verde na horta. Sem qualquer motivo, tentou desferir um golpe próximo ao pescoço da vítima. O trabalhador rural conseguiu atingir o braço do agressor.

Nesse momento, o criminoso se afastou. A vítima, então, pegou uma enxada para se defender. Assustado, o agressor teria recuado, proferido ameaças ao trabalhador rural e fugido da horta. Porém, antes de sair da chácara, ele ainda teria passado na casa do dono da propriedade e patrão do trabalhador rural.

O homem foi preso por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça e violência doméstica (Lei Maria da Penha). A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito.

