Novo piloto faz história e destrona Ayrton Senna em marca inédita na Fórmula 1

No último dia 3 de agosto, no Grande Prêmio da Hungria, uma façanha notável foi alcançada por Gabriel Bortoleto. O jovem piloto brasileiro, representando a Sauber em sua temporada de estreia, superou um recorde de Ayrton Senna.

Aos 20 anos, Bortoleto acumulou 14 pontos, ultrapassando os 13 pontos que Senna conquistou em 1984. Com uma atuação sólida, ele largou em sétimo e cruzou a linha de chegada em sexto, somando 10 pontos, um marco em sua curta carreira.

Durante a corrida no circuito de Hungaroring, Bortoleto superou desafios significativos. O traçado técnico do circuito, situado nos arredores de Budapeste, testou o piloto em diversos momentos.

A habilidade do brasileiro para manter um desempenho consistente foi fundamental para atingir o novo recorde.

Persistência frente às adversidades

O caminho de Bortoleto não tem sido isento de dificuldades. Desde o início de sua participação na Fórmula 1, ele e a equipe Sauber têm trabalhado intensamente para otimizar o carro.

No ano anterior, a equipe não somou nenhum ponto, destacando o salto significativo na performance neste ano. A cada corrida,

O GP da Itália foi especialmente desafiador para Bortoleto e a Sauber. Uma falha estratégica durante o pit stop forçou o brasileiro a cair momentaneamente para a 16ª posição. Ainda assim, ele demonstrou sua habilidade em se recuperar e terminou a prova em oitavo lugar, aumentando o total de pontos na temporada.

O que vem a seguir para Bortoleto

Após o sucesso no GP da Hungria, Bortoleto continua sua trajetória com expectativas crescentes. Ele já entrou na zona de pontuação em vários Grandes Prêmios desta temporada, mostrando consistência e qualidade.

Com o apoio da Sauber, a equipe deve focar em aprimorar suas estratégias para evitar erros passados, como os ocorridos em Monza.

Até o momento, Gabriel Bortoleto se posiciona como um dos talentos emergentes a serem observados. O próximo Grande Prêmio oferecerá mais uma chance para Bortoleto e a Sauber consolidarem sua posição na Fórmula 1.

