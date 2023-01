Novo prefeito de Belterra assume cargo após renúncia do ex-gestor municipal

Novo prefeito, presidente da Câmara e ex-prefeito — Foto: Zé Rodrigues/ TV Tapajós

Ulisses Medeiros tomou posse na manhã desta segunda-feira (02), após a renúncia de Jociclélio Macedo.

O novo prefeito de Belterra, no oeste do Pará, Ulisses Medeiros tomou posse na manhã desta segunda-feira (02), em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal. Ele assumirá o cargo deixado por Jociclélio Macedo, após a renúncia do ex-gestor.

Diversas autoridades civis e militares, religiosos e moradores da cidade participaram da cerimônia. A posse do novo prefeito foi dada pelo presidente da câmara vereador Jonas Palheta.

Após a solenidade, uma cerimônia de passagem de faixa foi realizada em frente ao prédio da prefeitura com a participação da população e convidados. que esboçam a expectativa em relação ao novo gestor.

O ex-prefeito jociclélio Macedo usou a tribuna para ler e assinar o termo de renúncia e prestar conta dos 6 anos em que atuou no cargo. Ele explica que deixou o governo para se dedicar a profissão de médico e a família.

Ulisses José Medeiros Alves tem 47 anos, é professor e advogado. Ele foi vereador por duas legislaturas, e é natural de Belterra. Entre os desafios do novo gestor municipal, está o desenvolvimento da cidade a partir da atividade turística.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/11:56:46 com informações do G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...