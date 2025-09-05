Novo Progresso abre chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar

Foto: Reprodução | A Secretaria Municipal de Educação de Novo Progresso divulgou a abertura da chamada pública nº 007/2025, destinada à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. A medida tem como objetivo atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE), garantindo a inclusão de alimentos frescos e de qualidade na merenda dos alunos da rede estadual do município.

De acordo com o edital, agricultores e empreendedores locais poderão participar do processo, que ocorrerá no dia 22 de setembro de 2025, às 09h00, na Travessa Belém, nº 768, Bairro Jardim Europa, em Novo Progresso/PA.

Os interessados podem acessar o edital completo e seus anexos através do site oficial da prefeitura: www.novoprogresso.pa.gov.br.

