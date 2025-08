Novo Progresso adere ao Pacto pela Educação do Campo, Indígena e Quilombola em evento promovido pelo MPPA

Foto: Reprodução | No último dia 29 de julho, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, no Centro Cultural de Novo Progresso, a oficina “Educação Escolar do Campo, Indígena e Quilombola – Diagnósticos & Estratégias em Novo Progresso”. A atividade teve como foco a construção coletiva de estratégias para fortalecer o acesso à educação dos povos tradicionais e contou com a adesão do município ao Pacto pela Educação do Campo, Indígena e Quilombola.

O evento foi promovido pelos Núcleos de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nierac) e de Questões Agrárias e Fundiárias (NAF) do MPPA, com apoio do Grupo de Trabalho de Educação do Campo, Quilombola e Indígena, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Prefeitura de Novo Progresso.

Estiveram presentes representantes do MPPA, como a promotora de Justiça Lilian Braga, coordenadora do Nierac, os promotores Nilson Ozorio e Ricardo Aguiar, além do professor Wilson Sabino, da Ufopa. Durante a oficina, os representantes reuniram-se com o prefeito Gelson Dill e com a coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, Núbia Machado, para debater ações voltadas à melhoria da educação para comunidades do campo, indígenas e quilombolas.

A promotora Lilian Braga também se reuniu com lideranças indígenas da etnia Kayapó para ouvir diretamente as demandas da comunidade. A adesão do município ao pacto representa um compromisso concreto com a implementação de políticas públicas voltadas ao direito à educação das populações tradicionais da região.

Fonte: MPPA/ Jornal folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/16:09:26

