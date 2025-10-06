NOVO PROGRESSO – Amiga chama Polícia e salva mulher que era agredida pelo ex-marido dentro de casa com ameaça de morte

(Imagem Ilustrativa) – Uma mulher em Novo Progresso (PA) foi salva de agressões e ameaças do ex-marido após enviar mensagens pedindo socorro à sua amiga, que acionou a Polícia Militar.

O caso aconteceu por volta das 02h20min desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, na rua dos Lírios, Bairro Escremim e a vítima foi resgatada com ferimentos no rosto.

Detalhes do resgate:

A mulher, chamada Michele P. R, recebeu áudios da amiga relatando ameaças de morte do ex-companheiro que o mesmo estava armado dentro de sua casa. A vitima Viviane M. aproveitou para enviar em um momento em que o companheiro estava ausente, mas havia um clima de ameaça iminente, que o mesmo estava armado. A amiga, que já conhecia a situação de violência doméstica, ouviu os áudios e mensagem, e acionou a polícia militar que passava pelo local onde a mesma estava (Avenida Brasil).

A polícia foi ao local, constatou o ocorrido e a mulher foi resgatada com ferimentos no rosto, enquanto o agressor Mikael S. M. que estava de posse de um facão foi preso. Para a polícia a mulher declarou que recebia ameaças constantes do agressor, que já destruiu três celulares dela, que neste dia falou que veio para concluir o que havia prometido que era matar a vítima. Os dois foram conduzidos para delegacia de polícia civil para providências.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/2025/06:02:16

