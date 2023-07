Novo Progresso-Banhista é salvo por PMs após se afogar em praia

(Crédito: Foto: Divulgação PM) – Uma equipe do Batalhão da Policia Militar (46°BPM/CPR-X) evitou a morte de um homem, após afogamento na praia da liberdade, município de Novo Progresso. O caso ocorreu na tarde deste domingo, 02 de julho de 2023.

Segundo a PM, a vítima havia sido retirada do rio por moradores, quando o militares chegaram. “Ele estava desacordado e sem sinais de respiração. Os PMs 3° Sargento Serra, Cabo Walter e Soldado Weverton realizaram manobras de ressuscitação e reanimaram o homem”.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Novo Progresso. “Recebemos a notícia de que ele está bem e em recuperação.

SALVAMENTO POR AFOGAMENTO Que por volta das 17:00h, esta GU foi procurada por banhistas da praia da Liberdade sobre um afogamento que estava acontecendo, que de imediato a GU procurou identificar a vítima, porém a mesma já estava sendo arrastada pela correnteza do rio Jamanxim. Ato contínuo, esta GU, com apoio de algumas pessoas, conseguiu alcançar a vítima a uma distância de aproximadamente 200 metros do início do local do fato. Esta tratava-se de Diego Sipriano Pereira, nascido 31/08/2006. Que de imediato os Policiais começaram a realizar os primeiros procedimentos de reanimação, pois a vítima encontrava-se desacordada. Que a vítima foi estabilizada, mas ainda com sinais vitais baixo, a mesma foi conduzida pelo SAMU até ao Hospital Municipal.

