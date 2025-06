Novo Progresso conquista Licença Definitiva junto à Federação Paraense de Futebol

Foto: Reprodução | A Liga Esportiva Municipal de Novo Progresso (LEMP) conquistou oficialmente sua Licença de Funcionamento Definitiva emitida pela Federação Paraense de Futebol (FPF), no último dia 04 de junho de 2025. O documento reconhece oficialmente a LEMP como entidade apta a realizar e participar de competições chanceladas pela FPF, um marco histórico para o esporte no município.

Em entrevista à Rádio Cultura FM, o presidente da LEMP, Denny Couto, comemorou o feito: “É uma grande vitória para nossa diretoria. Trabalhamos muito para regularizar a entidade, e essa licença representa uma conquista importante que abre portas para novos projetos.”

Com a licença, a LEMP já foi credenciada a participar da Super Liga de Futebol Comunitário, competição subsidiada pela FPF com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, e ainda garantiu uma vaga para a Seleção de Novo Progresso disputar a Copa Oeste de Seleções, também com apoio da federação.

Denny destacou ainda o apoio recebido de lideranças políticas e esportivas, como o vereador Dirk Roberto, o vice-presidente da FPF Ricardo Oliveira e o apoiador Juliano Simionato, além do trabalho incansável da diretoria da LEMP.

“Desde que assumimos, realizamos 8 eventos esportivos em diversas modalidades e conseguimos levar o esporte a todas as idades com campeonatos de categorias de base, livre e master. Agora, com a entidade regularizada, temos condições de captar recursos públicos e ampliar ainda mais o alcance dos nossos projetos”, afirmou.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/11:05:53

