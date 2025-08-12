Novo Progresso é contemplado com mais 40 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida; são mais de 5.000 moradias em 95 cidades do Pará
Foto: Reprodução | O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para o subsídio de novas moradias. No Pará, 95 dos 144 municípios foram selecionados, com um total de 5.374 novas unidades habitacionais.
O resultado é para a modalidade MCMV-FNHIS Sub 50, em que a contratação é feita por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Ela oferece novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes. A lista dos municípios selecionados está disponível na página do Novo PAC .
No total, o Governo Federal está disponibilizando recursos para a construção de moradias em mais de 2.700 municípios, num total de 60 mil unidades habitacionais com valor de investimento total previsto de R$ 4,2 bilhões.
O município de Novo Progresso foi contemplado com a apresentação de mais 40 projetos habitacionais ao Ministério das Cidades, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pelo prefeito Gelson Dill, que agradeceu ao ministro Jader Filho pelo apoio.
“Já fomos contemplados anteriormente com 50 unidades, cujo andamento está bastante avançado, com toda a parte documental e áreas já aprovadas pela Caixa. Agora, com mais essas 40, seguimos trabalhando para garantir mais moradias para nossa população. Vamos em frente, apresentando propostas e benefícios para o nosso povo”, destacou o prefeito Gelson Dill.
- Leia mais – Minha Casa, Minha Vida’ abre seleção para 50 unidades em Novo Progresso; são mais de 2 mil moradias em 37 cidades do Pará
Veja a lista completa de cidades contempladas No Pará :
|
PA
|
Abel Figueiredo
|
56000007558/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Água Azul do Norte
|
56000003283/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Almeirim
|
56000007137/2025
|
Administração Pública Estadual
|
40
|
PA
|
Anajás
|
56000004834/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Augusto Corrêa
|
56000005868/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Aurora do Pará
|
56000006705/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Aveiro
|
56000005795/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Bagre
|
56000004832/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Bannach
|
56000004591/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Belterra
|
56000005285/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Bom Jesus do Tocantins
|
56000007256/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Bonito
|
56000002808/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Brejo Grande do Araguaia
|
56000003564/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Breu Branco
|
56000005910/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Bujaru
|
56000005185/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Cachoeira do Arari
|
56000005464/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Cachoeira do Piriá
|
56000002596/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Chaves
|
56000004726/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Colares
|
56000003046/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Conceição do Araguaia
|
56000006049/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Concórdia do Pará
|
56000005256/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Cumaru do Norte
|
56000006142/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Curralinho
|
56000007197/2025
|
Administração Pública Estadual
|
40
|
PA
|
Curuá
|
56000005934/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Eldorado do Carajás
|
56000006789/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Faro
|
56000004980/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Floresta do Araguaia
|
56000002712/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Garrafão do Norte
|
56000004191/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Goianésia do Pará
|
56000003553/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Gurupá
|
56000005968/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Igarapé-Açu
|
56000005770/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Inhangapi
|
56000002896/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Ipixuna do Pará
|
56000006804/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Irituia
|
56000006058/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Itupiranga
|
56000007550/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Jacareacanga
|
56000003262/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Jacundá
|
56000007804/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Limoeiro do Ajuru
|
56000003269/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Mãe do Rio
|
56000004761/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Magalhães Barata
|
56000005901/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Maracanã
|
56000006292/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Marapanim
|
56000003013/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Melgaço
|
56000003185/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Mocajuba
|
56000002717/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Mojuí dos Campos
|
56000005435/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Muaná
|
56000006361/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Nova Esperança do Piriá
|
56000006470/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Nova Ipixuna
|
56000007405/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Nova Timboteua
|
56000005967/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Novo Progresso
|
56000004561/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Oeiras do Pará
|
56000005532/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Ourém
|
56000002880/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Ourilândia do Norte
|
56000003679/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Pacajá
|
56000005822/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Palestina do Pará
|
56000005167/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Pau D’Arco
|
56000002944/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Peixe-Boi
|
56000003209/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Piçarra
|
56000006120/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Placas
|
56000003202/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Ponta de Pedras
|
56000006263/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Porto de Moz
|
56000006464/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Prainha
|
56000007837/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Primavera
|
56000005225/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Quatipuru
|
56000006029/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Rio Maria
|
56000006155/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Rurópolis
|
56000005319/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Salinópolis
|
56000005599/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Salvaterra
|
56000004571/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Santa Cruz do Arari
|
56000007362/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Santa Maria das Barreiras
|
56000003777/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Santa Maria do Pará
|
56000005775/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Santana do Araguaia
|
56000007555/2025
|
Administração Pública Estadual
|
40
|
PA
|
Santarém Novo
|
56000006487/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Santo Antônio do Tauá
|
56000006456/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
São Caetano de Odivelas
|
56000003652/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
São Domingos do Araguaia
|
56000004616/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
São Domingos do Capim
|
56000003230/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
São Francisco do Pará
|
56000003252/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
São Geraldo do Araguaia
|
56000003759/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
São João da Ponta
|
56000006989/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
São João de Pirabas
|
56000003243/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
São Sebastião da Boa Vista
|
56000005042/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Sapucaia
|
56000005102/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Senador José Porfírio
|
56000004843/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Soure
|
56000006023/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Terra Alta
|
56000004641/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Terra Santa
|
56000003306/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Tracuateua
|
56000004099/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Trairão
|
56000003256/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
|
PA
|
Tucumã
|
56000004460/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Ulianópolis
|
56000003222/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Uruará
|
56000003860/2025
|
Administração Pública Municipal
|
40
|
PA
|
Vitória do Xingu
|
56000006750/2025
|
Administração Pública Municipal
|
20
Veja a lista completa de Municípios contemplados AQUI
Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:14:38
