Novo Progresso é contemplado com mais 40 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida; são mais de 5.000 moradias em 95 cidades do Pará

Foto: Reprodução | O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para o subsídio de novas moradias. No Pará, 95 dos 144 municípios foram selecionados, com um total de 5.374 novas unidades habitacionais.

O resultado é para a modalidade MCMV-FNHIS Sub 50, em que a contratação é feita por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Ela oferece novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes. A lista dos municípios selecionados está disponível na página do Novo PAC .

No total, o Governo Federal está disponibilizando recursos para a construção de moradias em mais de 2.700 municípios, num total de 60 mil unidades habitacionais com valor de investimento total previsto de R$ 4,2 bilhões.

O município de Novo Progresso foi contemplado com a apresentação de mais 40 projetos habitacionais ao Ministério das Cidades, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pelo prefeito Gelson Dill, que agradeceu ao ministro Jader Filho pelo apoio.

“Já fomos contemplados anteriormente com 50 unidades, cujo andamento está bastante avançado, com toda a parte documental e áreas já aprovadas pela Caixa. Agora, com mais essas 40, seguimos trabalhando para garantir mais moradias para nossa população. Vamos em frente, apresentando propostas e benefícios para o nosso povo”, destacou o prefeito Gelson Dill.

Veja a lista completa de cidades contempladas No Pará :

PA

Abel Figueiredo

56000007558/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Água Azul do Norte

56000003283/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Almeirim

56000007137/2025

Administração Pública Estadual

40

PA

Anajás

56000004834/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Augusto Corrêa

56000005868/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Aurora do Pará

56000006705/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Aveiro

56000005795/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Bagre

56000004832/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Bannach

56000004591/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Belterra

56000005285/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Bom Jesus do Tocantins

56000007256/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Bonito

56000002808/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Brejo Grande do Araguaia

56000003564/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Breu Branco

56000005910/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Bujaru

56000005185/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Cachoeira do Arari

56000005464/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Cachoeira do Piriá

56000002596/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Chaves

56000004726/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Colares

56000003046/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Conceição do Araguaia

56000006049/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Concórdia do Pará

56000005256/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Cumaru do Norte

56000006142/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Curralinho

56000007197/2025

Administração Pública Estadual

40

PA

Curuá

56000005934/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Eldorado do Carajás

56000006789/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Faro

56000004980/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Floresta do Araguaia

56000002712/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Garrafão do Norte

56000004191/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Goianésia do Pará

56000003553/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Gurupá

56000005968/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Igarapé-Açu

56000005770/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Inhangapi

56000002896/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Ipixuna do Pará

56000006804/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Irituia

56000006058/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Itupiranga

56000007550/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Jacareacanga

56000003262/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Jacundá

56000007804/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Limoeiro do Ajuru

56000003269/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Mãe do Rio

56000004761/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Magalhães Barata

56000005901/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Maracanã

56000006292/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Marapanim

56000003013/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Melgaço

56000003185/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Mocajuba

56000002717/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Mojuí dos Campos

56000005435/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Muaná

56000006361/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Nova Esperança do Piriá

56000006470/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Nova Ipixuna

56000007405/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Nova Timboteua

56000005967/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Novo Progresso

56000004561/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Oeiras do Pará

56000005532/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Ourém

56000002880/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Ourilândia do Norte

56000003679/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Pacajá

56000005822/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Palestina do Pará

56000005167/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Pau D’Arco

56000002944/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Peixe-Boi

56000003209/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Piçarra

56000006120/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Placas

56000003202/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Ponta de Pedras

56000006263/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Porto de Moz

56000006464/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Prainha

56000007837/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Primavera

56000005225/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Quatipuru

56000006029/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Rio Maria

56000006155/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Rurópolis

56000005319/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Salinópolis

56000005599/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Salvaterra

56000004571/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Santa Cruz do Arari

56000007362/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Santa Maria das Barreiras

56000003777/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Santa Maria do Pará

56000005775/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Santana do Araguaia

56000007555/2025

Administração Pública Estadual

40

PA

Santarém Novo

56000006487/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Santo Antônio do Tauá

56000006456/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

São Caetano de Odivelas

56000003652/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

São Domingos do Araguaia

56000004616/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

São Domingos do Capim

56000003230/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

São Francisco do Pará

56000003252/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

São Geraldo do Araguaia

56000003759/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

São João da Ponta

56000006989/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

São João de Pirabas

56000003243/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

São Sebastião da Boa Vista

56000005042/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Sapucaia

56000005102/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Senador José Porfírio

56000004843/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Soure

56000006023/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Terra Alta

56000004641/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Terra Santa

56000003306/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Tracuateua

56000004099/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Trairão

56000003256/2025

Administração Pública Municipal

20

PA

Tucumã

56000004460/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Ulianópolis

56000003222/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Uruará

56000003860/2025

Administração Pública Municipal

40

PA

Vitória do Xingu

56000006750/2025

Administração Pública Municipal

20

Veja a lista completa de Municípios contemplados AQUI

Fonte: Jornal Folha do Progresso   e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:14:38

