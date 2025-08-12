Novo Progresso é contemplado com mais 40 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida; são mais de 5.000 moradias em 95 cidades do Pará

Foto: Reprodução | O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para o subsídio de novas moradias. No Pará, 95 dos 144 municípios foram selecionados, com um total de 5.374 novas unidades habitacionais.

O resultado é para a modalidade MCMV-FNHIS Sub 50, em que a contratação é feita por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Ela oferece novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes. A lista dos municípios selecionados está disponível na página do Novo PAC .

No total, o Governo Federal está disponibilizando recursos para a construção de moradias em mais de 2.700 municípios, num total de 60 mil unidades habitacionais com valor de investimento total previsto de R$ 4,2 bilhões.

O município de Novo Progresso foi contemplado com a apresentação de mais 40 projetos habitacionais ao Ministério das Cidades, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pelo prefeito Gelson Dill, que agradeceu ao ministro Jader Filho pelo apoio.

“Já fomos contemplados anteriormente com 50 unidades, cujo andamento está bastante avançado, com toda a parte documental e áreas já aprovadas pela Caixa. Agora, com mais essas 40, seguimos trabalhando para garantir mais moradias para nossa população. Vamos em frente, apresentando propostas e benefícios para o nosso povo”, destacou o prefeito Gelson Dill.

Veja a lista completa de cidades contempladas No Pará :

PA Abel Figueiredo 56000007558/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Água Azul do Norte 56000003283/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Almeirim 56000007137/2025 Administração Pública Estadual 40 PA Anajás 56000004834/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Augusto Corrêa 56000005868/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Aurora do Pará 56000006705/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Aveiro 56000005795/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Bagre 56000004832/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Bannach 56000004591/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Belterra 56000005285/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Bom Jesus do Tocantins 56000007256/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Bonito 56000002808/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Brejo Grande do Araguaia 56000003564/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Breu Branco 56000005910/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Bujaru 56000005185/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Cachoeira do Arari 56000005464/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Cachoeira do Piriá 56000002596/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Chaves 56000004726/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Colares 56000003046/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Conceição do Araguaia 56000006049/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Concórdia do Pará 56000005256/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Cumaru do Norte 56000006142/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Curralinho 56000007197/2025 Administração Pública Estadual 40 PA Curuá 56000005934/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Eldorado do Carajás 56000006789/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Faro 56000004980/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Floresta do Araguaia 56000002712/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Garrafão do Norte 56000004191/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Goianésia do Pará 56000003553/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Gurupá 56000005968/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Igarapé-Açu 56000005770/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Inhangapi 56000002896/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Ipixuna do Pará 56000006804/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Irituia 56000006058/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Itupiranga 56000007550/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Jacareacanga 56000003262/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Jacundá 56000007804/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Limoeiro do Ajuru 56000003269/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Mãe do Rio 56000004761/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Magalhães Barata 56000005901/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Maracanã 56000006292/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Marapanim 56000003013/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Melgaço 56000003185/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Mocajuba 56000002717/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Mojuí dos Campos 56000005435/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Muaná 56000006361/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Nova Esperança do Piriá 56000006470/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Nova Ipixuna 56000007405/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Nova Timboteua 56000005967/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Novo Progresso 56000004561/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Oeiras do Pará 56000005532/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Ourém 56000002880/2025 Administração Pública Municipal 20

PA Ourilândia do Norte 56000003679/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Pacajá 56000005822/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Palestina do Pará 56000005167/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Pau D’Arco 56000002944/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Peixe-Boi 56000003209/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Piçarra 56000006120/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Placas 56000003202/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Ponta de Pedras 56000006263/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Porto de Moz 56000006464/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Prainha 56000007837/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Primavera 56000005225/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Quatipuru 56000006029/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Rio Maria 56000006155/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Rurópolis 56000005319/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Salinópolis 56000005599/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Salvaterra 56000004571/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Santa Cruz do Arari 56000007362/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Santa Maria das Barreiras 56000003777/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Santa Maria do Pará 56000005775/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Santana do Araguaia 56000007555/2025 Administração Pública Estadual 40 PA Santarém Novo 56000006487/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Santo Antônio do Tauá 56000006456/2025 Administração Pública Municipal 40 PA São Caetano de Odivelas 56000003652/2025 Administração Pública Municipal 20 PA São Domingos do Araguaia 56000004616/2025 Administração Pública Municipal 20 PA São Domingos do Capim 56000003230/2025 Administração Pública Municipal 40 PA São Francisco do Pará 56000003252/2025 Administração Pública Municipal 20 PA São Geraldo do Araguaia 56000003759/2025 Administração Pública Municipal 20 PA São João da Ponta 56000006989/2025 Administração Pública Municipal 20 PA São João de Pirabas 56000003243/2025 Administração Pública Municipal 20 PA São Sebastião da Boa Vista 56000005042/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Sapucaia 56000005102/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Senador José Porfírio 56000004843/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Soure 56000006023/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Terra Alta 56000004641/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Terra Santa 56000003306/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Tracuateua 56000004099/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Trairão 56000003256/2025 Administração Pública Municipal 20 PA Tucumã 56000004460/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Ulianópolis 56000003222/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Uruará 56000003860/2025 Administração Pública Municipal 40 PA Vitória do Xingu 56000006750/2025 Administração Pública Municipal 20

Veja a lista completa de Municípios contemplados AQUI

