Novo Progresso é destaque no 4º Sul-Americano de Karatê 2025 em Naviraí-MS

Foto: Reprodução | Os atletas de Novo Progresso-PA participaram do 4º Campeonato Sul-Americano de Karatê 2025, realizado na cidade de Naviraí-MS, e voltaram para casa com resultados expressivos: 6 medalhas de 1º lugar, 1 de 2º lugar e 1 de 3º lugar.

O torneio reuniu competidores de diversos países, e os atletas paraenses lutaram com garra e determinação em cada combate, conquistando vitórias que colocam Novo Progresso em evidência no cenário esportivo continental.

A Academia Combat 2 NP agradeceu publicamente:

“Queremos agradecer primeiramente a Deus por proteger nossos atletas na viagem e em cada luta, aos amigos e familiares que ajudaram e apoiaram o sonho dos nossos atletas, e à @prefeituranprogresso que sempre nos apoiou em nossas competições. ”

