Novo Progresso enfrenta rotina de violência e moradores pedem socorro

População reclama da onda de assaltos e da falta de policiamento.

Pais reclamam que os filhos estão assustados até para ir a escola

Novo Progresso cidade com pouco mais de 30 mil habitantes no estado do Pará, é uma cidade onde moradores e comerciantes pedem socorro contra a ação de bandidos que atacam vítimas em residências,lojas, padarias , farmácias (comercio em geral ) e em via publica.

O tráfico de drogas é apontado como um problema que agrava o clima de insegurança.

Grades, alarmes, câmeras, concertinas nos portões e muros não têm sido suficientes para inibir os ladrões.

Moradores mudam comportamentos em busca de proteção, o que inclui evitar o uso de celulares em público. Outros deixaram de circular a pé pelas ruas. E reclamam da falta de policiamento, da demora no atendimento às ocorrências e da falta de estrutura em número de viaturas para cobrir uma área territorial que tem população esparramada em torno da cidade com bairros distantes e de difícil acesso. Cobram das autoridades uma resposta.

Com nome que é sinônimo de paraíso e perfil de um dos lugares mais prósperos do estado do Pará em virtude de sua intensa área territorial e por ser cordato de Sul e Norte pela rodovia BR 163 onde tem o trafego da safra de grãos do estado do Mao Grosso até os portos do pará, a cidade esta visada por bandidos de facção de outros estados quem vem roubar na cidade. Segundo a policia o CV (Comando Vermelho) atua na cidade.

Os roubos e furtos frequentes na cidade assusta e põe os moradores em alerta, pais reclamam que os filhos estão assustados até para ir a escola -têm assustado alunos – muitos se agrupam e sai em companhia para ir e voltar da escola. “A POLICIA RECLAMA DA DIFICULDADE DE ARRUMAR PROVAS”.

ASSISTA AO VÍDEO ONDE O LADRÃO QUE FOI PRESO (CUIABANO) RONDA RESIDÊNCIA PARA ASSALTAR EM NOVO PROGRESSO- A POPULAÇÃO ESTA EM ALERTA E PEDE SOCORRO.

Indignação

Um ladrão flagrado pelas câmeras de segurança e reconhecido por vitimas, foi preso e solto por estar forra do flagrante, causou indignação aos moradores. Após a soltura o Jornal Folha do Progresso apurou pelo menos três assaltos neste fim de semana dois em mercearias em bairros e dois furtos de motocicleta. Não temos notificação de reconhecimento, mas a população acredita que é sempre as mesmas pessoas que assaltam.

Relatos

Um pai de família procurou a redação do Jornal Folha do Progresso, para relatar o abuso do bandido, que fez a esposa ajoelhar frente os filhos, tratou mal e humilhou para roubar,disse. “Foi uma covardia uma humilhação”, gosto muito da cidade, estou pensando em ir embora,enfatizou. O Trabalhador (pai de familia) pediu para não ser identificado, na conversa ele citou a facilidade com que roubam nas ruas no comercio e da impunidade dos bandidos, “este Cuiabano foi preso com uma pistola e já esta solto” que lei são estas”, meu Deus, lamentou.

Novo Progresso

Toda essa extensão geográfica tem população estimada em mais de 30 mil habitantes. Numa comparação com outras localidades, esse número de habitantes é maior do que o de muitas cidades da Região e outros municípios paraenses. A Policia Militar tem trabalhado com rondas noturnas e diurnas com viaturas e motocicletas, mas a onda de assalto contínua. Muitos acreditam que as autoridades politícas tem que agir levando o caso as autoridades estaduais e federais, para melhorar a segurança na cidade, Não temos mais sossego, nem em nossas casas,reclamam.

ASSISTA AO VÍDEO DO ASSALTO AO CORRESPONDENTE BRADESCO PALACIO DAS NOIVAS EM NOVO PROGRESSO- “BANDIDOS AGEM EM TRANQUILIDADE ABSOLUTA”.VEJA;

