Novo Progresso entre municípios que recebem tratores para o desenvolvimento da agricultura familiar no Pará

(Foto: Marco Santos / Ag. Pará) – Governo entrega 13 tratores para o desenvolvimento da agricultura familiar no Pará

Só no ano de 2025 foram mais de R$ 6 milhões de investimentos no setor agrícola

O Governo do Pará através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) entregou nesta segunda-feira, 12, no Palácio do Governo, 13 tratores para fomentar a agricultura familiar do Estado.

Os municípios contemplados com um trator cada foram: Anajás, Aurora do Pará, Concórdia do Pará, Mãe do Rio, Melgaço, Ourém, Portel, São Domingos do Capim, Santa Maria, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracuateua e Novo Progresso.

Somando a primeira entrega do ano, que foi de 12 tratores, com a desta segunda-feira, o Estado já garantiu a entrega de 25 tratores, totalizando R$ 6 milhões em investimentos.

O governador Helder Barbalho destaca a importância da agricultura para o Estado do Pará, com a produção de alimentos e geração de emprego. “O que nós estamos fazendo aqui é permitir com que estes municípios possam receber tratores agrícolas que estarão apoiando a agricultura familiar e estarão estimulando a produção mecanizada podendo assim ampliar a oferta de alimentos à escala de produção, garantindo renda para o produtor rural e garante com que o preço do alimento possa ser reduzido”.

Wandenkolk Gonçalves, secretário adjunto da Sedap, afirma que essa entrega faz parte de um projeto da secretaria para mecanização agrícola. “O Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, entrega essas máquinas para aumentar a produtividade e produção sem derrubar uma árvore, usando adubação e tecnologia para a agricultura ficar cada vez mais forte, mais pujante e com geração de emprego e renda”.

