Novo Progresso está entre as cidades com alerta de chuvas intensas emitido pelo INMET

Foto: Reprodução | O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Novo Progresso e outros municípios do Sudoeste Paraense. O aviso, válido das do dia 19 até ao dia 20 de outubro de 2025, indica risco de chuvas intensas, ventos fortes e possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com o INMET, o alerta amarelo prevê chuvas de até 30 mm por hora e rajadas de vento de até 60 km/h, podendo causar queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto classifica seus avisos em três níveis de severidade:

🟡 Perigo potencial (amarelo)

🟠 Perigo (laranja)

🔴 Grande perigo (vermelho)

Além de Novo Progresso, o alerta abrange as seguintes cidades:

Altamira, Anapu, Aveiro, Brasil Novo, Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Rurópolis, Senador José Porfírio, Trairão e Uruará.

Em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Fonte: INMET

