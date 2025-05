Novo Progresso faz mobilização em defesa de crianças e adolescentes

(Foto:Divulgação/Reprodução) – De forma antecipada, o Fórum da Comarca de Novo Progresso vivenciou, na última quinta-feira, 15, um momento de informação, acolhimento e sensibilização em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes — conhecido nacionalmente como campanha “Faça Bonito”, que ocorre em 18 de maio.

O evento foi promovido pela assistente social Cintia Helena Alves Lima, que conduziu a ação com o objetivo de conscientizar os(as) servidores(as) e reafirmar o papel essencial do sistema judiciário na proteção integral de crianças e adolescentes. O encontro contou com a presença do diretor do Fórum e juiz titular da Vara Cível de Novo Progresso, Danilo Brito Marques, que participou ativamente da atividade e reforçou a relevância da mobilização social em torno do tema. Também apoiando a iniciativa, mesmo à distância, esteve o juiz titular da Vara Criminal local, David Bastos.

Prestigiaram ainda o momento os assessores Ariela Freire e Wagner Brabo, o secretário do Fórum, Júlio César de Jesus Rodrigues, o diretor da Vara Cível, Manoel Ferreira de Oliveira, além de todos os(as) demais servidores(as) e estagiários(as) da Comarca. Ao final, ficou evidente que o “Faça Bonito” não é apenas uma campanha anual, mas uma convocação contínua à responsabilidade coletiva.

