Novo Progresso-Morador do Bairro Nego do Bento morre de Hantavirose

Hantavirose faz mais uma vítima em Novo Progresso – A vitima tinha residência no Bairro Nego do Bento.

Exames laboratoriais realizados em no Estado do Mato Grosso confirmaram nesta quarta-feira (07), que a morte de um homem de Novo Progresso foi causado pela doença transmitida pelo Rato.

A vítima, de 26 anos, apresentou sintomas característicos da hantavirose, como febre alta e dores estomacais, quando internado no Hospital Municipal de Novo Progresso, ela foi atendida pelo Médico plantonista Dr. Marcio que repassou a família da possibilidade de até 85% de que a doença seria hantavirose.

A vitima Rafael de Souza morador do Bairro Nego do Bento, foi transferido nesta terça–feira (06), para a cidade de Guarantã do Norte no estado do Mato Grosso e veio falecer na manhã desta quarta-feira (07), já diagnosticado com hantavirose.

O corpo de Rafael de Souza esta sendo trasladado para Novo Progresso onde vai ser velado e sepultado. Rafael deixa esposa e uma filha!

O que é Hantavirose?

Hantavirose é uma enfermidade aguda, bastante grave, de distribuição universal, provocada por diferentes sorotipos de Hantavirus eliminados nas fezes, urina e saliva de roedores silvestres. Na maior parte dos casos, a transmissão para o homem se dá em ambientes fechados pela inalação de aerossóis (partículas suspensas na poeira) provenientes das secreções e excretas dos hospedeiros, que funcionam como reservatórios do vírus. Ela pode também ocorrer pelo contato direto com esse material infectado ou através de ferimentos na pele, assim como pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Embora menos frequente, mordeduras desses animais são outra forma possível de contágio. A hantavirose é uma doença de notificação compulsória e de investigação epidemiológica obrigatória. O objetivo é localizar os focos de transmissão dessa doença de distribuição universal, e implantar medidas de controle da zoonose e de tratamento das pessoas já infectadas.

Não existe tratamento específico para nenhuma das formas de hantavirose. As alternativas terapêuticas limitam-se à introdução de medidas de suporte na fase aguda em ambiente hospitalar, preferivelmente em UTIs. Apesar do risco de morte que representa, a hantavirose pode ser curada desde que o diagnóstico seja feito precocemente e os pacientes recebam os cuidados necessários sem perda de tempo.

