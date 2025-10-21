Prefeitura de Novo Progresso anuncia 1.039 vagas em novo processo seletivo
A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, no Pará, lançou edital de Processo Seletivo para contratação imediata de pessoal em caráter temporário, além da formação de Cadastro de Reservas (CR). A seleção visa atender as necessidades essenciais em toda a esfera municipal, tanto na zona urbana quanto na rural.
O processo seletivo oferece um total de 1.039 vagas imediatas em diversos níveis de escolaridade, do Fundamental Incompleto ao Superior. Os salários iniciais alcançam R$ 4.308,79. As contratações serão regidas pela Lei Municipal nº 633/2021.
Oportunidades Oferecidas
O processo seletivo de Novo Progresso/PA oferece ampla variedade de cargos nas áreas de Saúde, Educação, Administração e Infraestrutura, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Ensino Fundamental Incompleto: vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia, Motorista, Gari, Operador de Máquinas e Pedreiro, com salários de até R$ 2.150,00.
Ensino Fundamental Completo: chances para Motoristas de Veículos Pesados e Monitores de Transporte Escolar, com ganhos que chegam a R$ 2.352,05.
Ensino Médio e Técnico: cargos como Assistente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Secretário Escolar e Motorista de Ambulância, com salários de até R$ 2.000,00.
Saiba mais sobre o Processo de Seleção
A seleção será realizada exclusivamente por Prova de Títulos, com classificação baseada em formação acadêmica e experiência profissional. A pontuação máxima é de 100 pontos.
A experiência comprovada tem maior peso, valendo 0,02 ponto por dia trabalhado, limitada a 50 pontos. Serão aceitos documentos como CTPS, declarações, portarias ou certidões.
Candidatos de nível superior podem somar até 20 pontos por doutorado, 15 por mestrado e 10 por duas pós-graduações lato sensu. Cursos complementares com mais de 50h também pontuam.
A falta de comprovação elimina o candidato. Em caso de empate, serão considerados maior idade, maior tempo de experiência e pontuação em cursos ou pós-graduação.
Como se Inscrever no Processo Seletivo
As inscrições no Processo Seletivo de Novo Progresso devem ser realizadas exclusivamente online pelo site do INEPAM, entre 23/10 e 14/11/2025.
As taxas variam conforme o nível: R$ 50 (Fundamental), R$ 60 (Médio/Técnico) e R$ 70 (Superior), com pagamento até 14/11.
Durante o mesmo período, o candidato deve enviar o comprovante de inscrição e os títulos para novoprogresso@inepam.org.br, informando nome completo e função no assunto do e-mail.
Pessoas com deficiência podem solicitar isenção da taxa entre 23 e 24 de outubro, conforme a Lei Estadual nº 6.988/2007.
Resumo do Processo Seletivo
- Órgão: Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA
- Banca Organizadora: INEPAM
- Número de Vagas: 1.039 vagas imediatas + Cadastro de Reservas
- Remuneração: Até R$ 4.308,79
- Taxas de Inscrição: R$ 50,00 (Fundamental), R$ 60,00 (Médio/Técnico), R$ 70,00 (Superior)
- Data Limite para Pagamento: 14/11/2025
- Período de Inscrições: 23/10/2025 a 14/11/2025
- Local das Inscrições: Online
- Etapas de Avaliação: Prova de Títulos (Análise de Títulos Acadêmicos e Experiência Profissional)
- Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação Documental: 01/12/2025
- Período de Recursos da Avaliação Documental: 02 e 03/12/2025
- Classificação Final e Homologação do Resultado Final: 12/12/2025
- Validade do Processo Seletivo: Até 01 (um) ano, prorrogável por igual período
- Edital, inscrições e demais informações: veja aqui
Dicas
O processo de seleção de Novo Progresso será apenas pela Prova de Títulos, portanto o resultado depende totalmente da documentação enviada. Cada detalhe burocrático é decisivo para a classificação.
A experiência profissional representa metade da nota total. Envie documentos legíveis e completos, como CTPS e declarações, digitalizados em boa qualidade e dentro do prazo.
O candidato deve realizar um único envio completo por e-mail e acompanhar todas as publicações oficiais no site da Prefeitura e do INEPAM. Aqui, a preparação é revisar sua trajetória, não estudar conteúdo.
