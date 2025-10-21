Prefeitura de Novo Progresso anuncia 1.039 vagas em novo processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, no Pará, lançou edital de Processo Seletivo para contratação imediata de pessoal em caráter temporário, além da formação de Cadastro de Reservas (CR). A seleção visa atender as necessidades essenciais em toda a esfera municipal, tanto na zona urbana quanto na rural.

O processo seletivo oferece um total de 1.039 vagas imediatas em diversos níveis de escolaridade, do Fundamental Incompleto ao Superior. Os salários iniciais alcançam R$ 4.308,79. As contratações serão regidas pela Lei Municipal nº 633/2021.

Oportunidades Oferecidas

O processo seletivo de Novo Progresso/PA oferece ampla variedade de cargos nas áreas de Saúde, Educação, Administração e Infraestrutura, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Ensino Fundamental Incompleto: vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia, Motorista, Gari, Operador de Máquinas e Pedreiro, com salários de até R$ 2.150,00.

Ensino Fundamental Completo: chances para Motoristas de Veículos Pesados e Monitores de Transporte Escolar, com ganhos que chegam a R$ 2.352,05.

Ensino Médio e Técnico: cargos como Assistente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Secretário Escolar e Motorista de Ambulância, com salários de até R$ 2.000,00.

Ensino Superior: oportunidades para professores, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, advogados, engenheiros e analistas, com remunerações que chegam a R$ 4.308,79.

