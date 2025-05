NOVO PROGRESSO -Padrasto que matou enteado é condenado a 36 anos de prisão

Nesta semana o Tribunal do Júri, no município de Novo Progresso, realizou três júris os réus tiveram penas no total de 102 anos e 1 mês. (veja as penas abaixo)

Denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará por homicídio quadruplamente qualificado do filho de sua namorada, o réu Cleiton de Sá Freitas foi condenado pelo Tribunal do Júri, no município de Novo Progresso, a 36 anos e 5 meses de reclusão. A sentença foi proferida no dia 29 de maio pelo Juiz Wallace Carneiro de Souza titular da comarca de Novo Progresso-PÁ.

O Crime ocorreu em 15 de setembro de 2024. Padrasto Cleiton de Sá Freitas foi preso em flagrante e confessou o crime – Conforme investigação da polícia o casal estava em uma festa ingerindo bebida alcoólica, por volta das 02h00min houve um desentendimento por ciúmes, o padrasto saiu do local falou para namorada que iria até a residência no Bairro Jardim Planalto, e mataria o menino. A mulher continuou na festa enquanto o padrasto foi até a residência asfixiou e o enforcou e filmou enviando o vídeo via whatsApp para a namorada. No vídeo mostra que após matar a criança ele ainda chuta a cabeça sem piedade e filma envia o vídeo.

Durante o julgamento, os jurados acolheram a tese defendida pelo Ministério Público de que o crime foi cometido por motivo torpe, contra menor de 7 anos, de forma dissimulada e com emprego de asfixia. Também pesou contra o réu o fato dele ter sido padrasto da vítima.Foram pra festa, deixaram a criança sozinha. Brigaram e ele disse “vou pra cara matar seu filho”. A mãe será responsabilizada pelo ocorrido.

Outro Juri: – Nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, o réu Laudelino Flores (acusado matar empresário Barroso), em agosto de 2024, sentou a cadeira de réu por crime cometido em 2023, em Novo Progresso.

Laudelino foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio e ainda vai ser julgado por outro crime , pelo assassinato do empresário Barroso em 22 de agosto de 2024, a data do júri ainda não foi marcada pelo TJPA.

1º Juri da semana – A réu Jocelia Cardoso Rosa, foi condenada a 47 anos e 1 mês, por participação no assassinato do irmão e da cunhada. “O julgamento dela aconteceu no Tribunal do Júri de Novo Progresso e durou mais de 20 horas. Outros três réus no caso também foram condenados. A acusação foi do MPPA (Ministério Público do Estado do Pará).

