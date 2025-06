Novo Progresso- Presos condenados pelo Tribunal do Júri são transferidos para cumprirem penas em penitenciarias.

A transferência foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). (Foto>Arquivo)

Presos de Novo Progresso são transferidos para cumprir pena.

A transferência é realizada após a decisão do júri e é legalizada em lei.

Após a condenação, o preso é levado para uma penitenciária, que é uma unidade prisional para o cumprimento de pena, e não para prisão preventiva.

Três presos condenados em Tribunal de Júri foram transferidos para o Sistema Penitenciário Estadual. Os presos estavam em Novo Progresso onde foram condenados pelo Tribunal do Júri.

Os réus foram julgados em júri popular na semana passada e condenados. As penas dos três réus somam o total de 102 anos e 1 mês. (veja as penas abaixo)

Fontes do Jornal Folha do Progresso informaram os locais onde os réus devem cumprir as penas e que transferência foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Leia mais:NOVO PROGRESSO -Padrasto que matou enteado é condenado a 36 anos de prisão

*CRIME LINHA GAÚCHA – Acusada de mandar matar irmão e cunhada é condenada a 47 anos e 1 mês de prisão em júri popular

Condenados – A réu Jocelia Cardoso Rosa, foi condenada a 47 anos e 1 mês, por participação no assassinato do irmão e da cunhada. Jocelia foi transferida para UCRF (Unidade de Custódia e Reinserção Feminina), na Vila Leonardo Da Vinci, BR-230 (Transamazônica), na cidade de Vitória do Xingu (distante 876 km de Novo Progresso). Jocelia deve cumprir a metade da pena (23 anos e seis meses) em regime fechado.

*Condenado pelo Tribunal de Júri de Novo Progresso a 36 anos e 5 meses de reclusão pela morte do enteado (filha da namorada de 7 anos) o réu Cleiton de Sá Freitas ( Denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará ) foi transferido para cumprir pena em regime fechado na UCR (Unidade de Custódia e Reinserção), na cidade de Itaituba (distante 380 km de Novo Progresso).

*Laudelino Flores (acusado matar empresário Barroso), em agosto de 2024, sentou a cadeira de réu por crime de homicídio cometido em 2023, em Novo Progresso. O Tribunal do Júri condenou o réu a 18 anos de prisão por homicídio qualificado e ainda vai ser julgado por outro crime, pelo assassinato do empresário Barroso em 22 de agosto de 2024, a data do júri ainda não foi marcada pelo TJPA. Laudelino Flores foi Transferido para UCR (Unidade de Custódia e Reinserção), na cidade de Itaituba (distante 380 km de Novo Progresso) onde vai cumprir metade da pena em regime fechado.

