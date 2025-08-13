Novo Progresso realiza VIII JOENP Jogos Estudantis – Prefeito anuncia ampliação para 2026

Foto: Reprodução | O município de Novo Progresso vive, nesta quarta e quinta-feira (13 e 14 de agosto de 2025), dois dias de pura energia, esporte e integração com a realização do VIII JOENP – Jogos Estudantis de Novo Progresso. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Educação, reuniu escolas municipais, particulares, de ensino fundamental e médio, fomentando a prática esportiva e fortalecendo o espírito competitivo saudável entre os jovens.

O prefeito Gelson Dill destacou a importância da iniciativa e anunciou novidades para o próximo ano:

“É um grande evento esportivo envolvendo todas as escolas municipais e particulares, incentivando cada vez mais as atividades esportivas dentro do município. Nada melhor do que recomeçar incentivando o esporte e a competitividade. Esses dois dias de competição já estão ficando curtos, e para o ano que vem estamos planejando uma semana inteira de jogos, com ampliação de modalidades e mais equipes participantes. Queremos que os pais possam torcer por seus filhos e prestigiar nossos futuros atletas de Novo Progresso.”

A abertura oficial aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, no Ginásio de Esportes, com autoridades municipais, professores, atletas e comunidade presente. Além das competições, o evento reforçou valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, essenciais para a formação integral dos estudantes.

A Prefeitura agradeceu o apoio de todas as secretarias e parceiros envolvidos, reforçando o convite para que a população continue acompanhando e incentivando o esporte escolar no município.

