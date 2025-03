Novo Progresso recebe 1 nova vaga pelo Programa Mais Médicos

Em todo o país, 1.296 municípios estão elegíveis para vagas de ocupação imediata, entre eles, 69 são no Pará.

A cidade de Novo Progresso foi agraciada com a inclusão de 1 novo médico pelo programa Mais Médicos, um avanço significativo para a saúde pública do município. O prefeito Gelson Dill (MDB) tem se dedicado incansavelmente para garantir melhorias na área da saúde e seus esforços têm trazido resultados positivos.

O novo edital do programa, lançado nesta terça-feira (18), de 2025, oferece um total de 2.279 vagas para contratação de profissionais em todo o Brasil. Dentre os 69 municípios elegíveis do Pará, Novo Progresso esta na lista com mais uma vaga de médico. No Pará, são previstas 152 vagas imediatas, e a inclusão de Novo Progresso nesse contexto evidencia o comprometimento da gestão municipal em promover uma saúde de qualidade.

“Sabemos que a presença desses médicos do Mais Médicos reforça muito essa equipe, como mostram várias evidências e estudos. Desde a criação do Mais Médicos, quando eu era ministro, diversas referências indicaram que a presença dos médicos do programa reduziu o encaminhamento para a atenção especializada, diminuiu os custos hospitalares e proporcionou um atendimento melhor às pessoas, mais perto de onde elas vivem. Portanto, é um salto bastante importante”, comentou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Com a chegada desse novo profissional, Novo Progresso se junta aos municípios que estão avançando na oferta de cuidados médicos mais próximos da população. O trabalho do prefeito Gelson Dill é fundamental nesse processo, mostrando que a saúde pública do município está em constante evolução e que os esforços estão valendo a pena.

Mais Médicos

Mais Médicos é um programa de incentivo à formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade, ou seja, profissionais dedicados à atenção primária, a principal porta de. Os profissionais atuam nas equipes de Saúde da Família que fazem o atendimento e o acompanhamento mais perto da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados. Mais de 66 milhões de brasileiros já receberam atendimento médico pelo programa.

Hoje, cerca de 26 mil profissionais estão em atividade em 4,5 mil cidades – o que representa 81% do Brasil. O número de profissionais do Mais Médicos atendendo a população dobrou em três anos: atualmente são 26 mil em atividade, enquanto em 2022 esse número era de 13,1 mil. Entre os municípios com médicos do programa, 1,8 mil cidades são de maior vulnerabilidade social. Em 2025, o programa alcançou o maior número de profissionais ativos em Distritos Sanitários Indígenas (DSEIs), com 591 médicos.

Municípios com vagas imediatas para o edital Mais Médicos 2025 no Pará

Abaetetuba – 4

Acará – 2

Afuá – 4

Água azul do norte – 1

Alenquer – 1

Almeirim – 3

Altamira – 5

Anajás – 3

Ananindeua – 2

Augusto Corrêa – 4

Aurora do Pará – 1

Aveiro – 1

Bagre – 4

Baião – 1

Bannach – 1

Belém – 15

Benevides – 1

Bom Jesus do Tocantins – 1

Braganca – 7

Breves – 7

Bujaru – 2

Cachoeira do Piriá – 1

Cachoeira do Arari – 2

Cametá – 4

Canaã dos Carajás – 1

Capitão Poço – 2

Colares – 1

Cumaru do Norte – 1

Curuá – 1

Dom Eliseu – 3

Goianésia do Pará – 1

Gurupá – 4

Ipixuna do Pará – 5

Irituia – 1

Itupiranga – 5

Mãe do Rio – 1

Marapanim – 1

Marituba – 1

Melgaco – 1

Mocajuba – 1

Mojuí dos Campos – 1

Nova Esperanca do Piriá – 1

Nova Ipixuna – 2

Nova Timboteua – 1

Novo Progresso – 1

Novo Repartimento – 1

Óbidos – 2

Oeiras do Pará – 1

Oriximiná – 4

Ourilandia do Norte – 1

Parauapebas – 2

Peixe-boi – 1

Piçarra – 1

Placas – 1

Ponta de Pedras – 4

Portel – 3

Porto de Moz – 2

Prainha – 1

Primavera – 1

Redenção – 1

Rurópolis – 1

Santa Barbara do Pará – 1

Santa Cruz do Arari – 1

Santa Maria das Barreiras – 1

Santa Maria do Pará – 1

Santarém – 2

Sao Félix do Xingu – 2

São João de Pirabas – 3

São Sebastião da Boa Vista – 1

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/17:31:11

